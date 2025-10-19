Las 40 razones de peso que la fiesta le debe a Morante

Paula Ciordia

La fiesta le debe a Morante:

  1. Que la tauromaquia haya vuelto al ruedo político.
  2. Que los políticos hayan vuelto a las plazas de toros.
  3. Que los famosos quieran ser fotografiados en una capea.
  4. Que los líderes se peleen porque un torero le brinde un toro y se pongan celosos.
  5. Que el legado de Joselito el Gallo y la Monumental de San Bernardo se vuelva a reivindicar en Sevilla.
  6. Que los toreros prologuen a los mejores literatos, como José Bergamín.
  7. Que se haya desempolvado el toreo clásico, los galleos y el arte del bu.
  8. Que la tradición sea algo moderno.
  9. Que los toreros vuelvan a ser portadas de periódico por su visión del mundo y por sus gestas en el ruedo.
  10. Que el toreo vuelva a ser un fenómeno de masas.
  11. Que la tauromaquia tenga una legión de jóvenes.
  12. Que fumarte un puro en la plaza sea elegante y esté bien visto.
  13. Que las peleas de gallos sobrevivan.
  14. Que los que están enfermos sepan que ni su enfermedad les puede arrebatar la gloria.
  15. Que mostrar miedo sea valentía.
  16. Que se haya vuelto a parar el mundo porque un torero se ha retirado de los ruedos.
  17. Que las generaciones jóvenes admiren a sus maestros.
  18. Que se haga gala del sentido benéfico de la tauromaquia.
  19. Que el público entienda al torero como un artista.
  20. Que los ciegos hayan vuelto a ver el duende.
  21. Que los periodistas respeten el callejón sin importunar a los toreros con la inmediatez.
  22. Que la retransmisión de las corridas de toros en abierto sea un derecho.
  23. Que el aficionado vuelva a sentir la visita a la capilla como un ritual sagrado.
  24. Que la verónica sea apreciada como lo que es: la suerte excelsa del toreo.
  25. Que los aficionados asociemos el 12 de octubre como el día de la Hispanidad taurina.
  26. Que se eche tanto de menos el toreo de un torero que se le haya nombrando rey eterno estando vivo.
  27. Que todos los toreros se sientan representados por uno.
  28. Que los antitaurinos se hayan quedado reducidos al polvo en España porque la España taurina ha salido del armario.
  29. Que el toreo se haya puesto tan de moda que los jóvenes lleven impresa en la ropa la foto del torero.
  30. Que la calle Alcalá vuelva a ser la autopista del triunfo.
  31. Que las salidas a hombros sean de la plaza al hotel, dure lo que dure, cueste lo que cueste.
  32. Que los novilleros crean en ellos mismos y teman convertirse en un producto de escuela.
  33. Que el traje de luces no sea un uniforme sino una obra de arte esculpida con seda, oro, plata o azabache, que siempre tiene historia bordada.
  34. Que al ver una montera se recuerde a Francisco Montes Paquiro.
  35. Que el traje de corto sea un traje más en el vestuario de un torero.
  36. Que la calesa sea el vehículo natural de una cuadrilla.
  37. Que la muerte de un toro no sea un entrenamiento en el campo sino un rito sagrado que ver sólo en la plaza.
  38. Que para ser torero no haya que entrenar como un atleta sino sentir como un poeta.
  39. Que una corrida goyesca se toree con silla.
  40. En definitiva, la fiesta le debe a Morante que Morante exista.

