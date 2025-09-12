12 de septiembre: sa nostra Diada

El 12 de septiembre celebramos la Diada de Mallorca, un día que conmemora el Juramento de la Carta de Franqueses y Privilegis por parte del Rey Jaume II el año 1276, momento en el que se funda un Reino de Mallorca independiente de la Corona de Aragón.

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, cumplió con su promesa electoral de restituir la fecha del 12 de septiembre como la verdadera Diada de Mallorca y así dejar el 31 de diciembre como lo que siempre había sido: la Festa de l’Estendard, celebrada sólo en Palma y que además es la fiesta civil más antigua de Europa.

Es curioso cuando menos ver al Partido Socialista de Mallorca mostrarse en contra de la celebración de la Diada el 12 de septiembre, cuando ellos mismos votaron a favor de ese día con Maria Antònia Munar al frente del Consell. Durante 20 años tampoco los socialistas pusieron ninguna objeción a que así fuera.

El cambio de opinión del PSIB responde a los anhelos independentistas del que fuera presidente del Consell y de Més, Miquel Ensenyat, de cambiar el día 12 se septiembre por el día 31 de diciembre.

Según la falsa versión pancatalanista, el 31 de diciembre de 1229 supone la llegada de las tropas catalanas y el momento en el que en Mallorca empezamos a hablar catalán. El PSM primero y Més después nunca han pretendido otra cosa que imponernos una Diada que querían utilizar para reivindicar los falsos Països Catalans y seguir desprendiendo su odio hacia España.

Los catalanistas no pueden tolerar que en la verdadera Diada de Mallorca se conmemore el aniversario del nacimiento del Reino Independiente de Mallorca, ya que la existencia y la propia historia de este reino resquebraja las tesis de la existencia de estos fantasmagóricos Països Catalans bajo el dominio del Principat de Catalunya.

Resulta sorprendente, o no tanto (viendo ahora su evolución), que el PSIB-PSOE, que en su día abrazó en aras del consenso el 12 de septiembre, se una ahora a las tesis pancatalanistas de Més y de la Obra Cultural Balear, haciéndole el juego a los independentistas. Al parecer, lo que prima por encima de todo es contentar a Waterloo o a las huestes de ERC, no vayan a poner en peligro la estabilidad y la propia continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez