¡Ojo a estos ofertones! Los 5 chollos que no puedes perderte en la promoción del 11.11 de AliExpress

El 11.11 de AliExpress ya ha llegado y pone a disposición de sus usuarios un gran número de ofertas y descuentos de hasta el 90% por esta promoción que no puedes perderte. Disfruta de un 10% de cashback para todos tus artículos en tus próximas compras, hasta 3 cuotas sin intereses para todos aquellos pedidos que hagas en AliExpress que superen los 30 euros, así como de los códigos de sorteo que podrás conseguir a través de su juego interactivo.

A continuación, vamos a hablarte de algunas de las mejores gangas que podrás encontrar aprovechando esta promoción de AliExpress. Podrás conseguir a un precio irrepetible productos tecnológicos, artículos para el hogar, electrodomésticos ¡y muchos más! Además, al final te enseñaremos cuáles son los códigos de descuento de AliExpress que puedes utilizar para que tus compras sean todavía mucho más baratas.

Los mejores descuentos del 11.11 de AliExpress

A continuación, procederemos a hablarte de algunas de las mejores gangas que podrás encontrar aprovechando esta promoción 11.11 de AliExpress: smartwatch, smartphone, productos para el hogar… y mucho más

En primer lugar, encontramos el Xiaomi Redmi 10A, terminal móvil diseñado con la intención de cubrir las necesidades básicas de sus usuarios y que cuenta con un panel de 6.53 pulgadas, así como con tecnología Dot Drop Display que te ayudará a disfrutar de tu contenido multimedia favorito como nunca antes lo habías hecho. Este modelo en particular cuenta con una cámara dual de 13 MP, así como con una batería de 5000 mAh que dota a este teléfono móvil de un nivel de autonomía difícil de igualar por el resto de competidores de la gama media. Cabe destacar que podrás elegir entre dos versiones diferentes del terminal: una con 64 GB de almacenamiento interno, y otra con 128 GB.

En este apartado te hablaremos en detalle acerca del smartwatch Amazfit BIP 3, dispositivo que cuenta con una pantalla HD de 1,69 pulgadas con la que podrás ver tanto tus llamadas entrantes como mensajes y demás recordatorios. Además, también podrás visualizar tus datos de salud y de estado físico gracias a su avanzadas funcionalidades. Con la finalidad de personalizar su aspecto para que puedas disfrutar mejor de este dispositivo, el Amazfit BIP 3 cuenta con más de 50 carátulas diferentes con los que podrás adaptar su aspecto a tu atuendo diario, así como con diferentes widgets que podrás personalizar con tus propias fotos.

El siguiente producto del que vamos a hablarte es una freidora de aire de 4,6L de MIUI, electrodoméstico diseñado con la más alta tecnología que ofrece a sus usuarios diferentes opciones de configuración para cocinar todo tipo de platos. A través de su gran pantalla digital tendrás acceso al panel de control de este dispositivo, con el que podrás activar los diferentes sistemas integrados en esta freidora de aire. Cabe destacar, además, la inclusión de una turbina de viento rueda en su diseño que permite el cocinado uniforme en 360º de todos los alimentos introducidos en ella. Disfruta de uno de los modelos de freidora de aire más sofisticados del mercado, ahora más barata que nunca gracias a la promoción 11.11 de AliExpress.

La televisión inteligente MI TVP1 de Xiaomi cuenta con una pantalla plana HD LED de 32 pulgadas, así como con un sintonizador triple HD compatible con DVB-S2, DVB-C y DVB-T2. Este dispositivo integra, además, el sistema operativo Android TV 9.0, compatible con Google Assistant y que permite la descarga de aplicaciones a través de Google Play Store. Además de integrar una memoria RAM de 1,5 GB y memoria interna de 8 GB, esta televisión inteligente de Xiaomi dispone de 3 puertos HDMI 1.4, dos puertos USB 2.0, un AV input y un puerto Ethernet LAN (RJ45) WLAN, entre otros. En lo que respecta a sus dimensiones, la televisión inteligente MI TVP1 de Xiaomi mide 733 milímetros de largo, 479 milímetros de ancho y 180 milímetros de alto.

Por último, encontramos el cepillo de dientes eléctrico Oral-B Pro-Health, con el que podrás lidiar con la placa más difícil de tratar. Su cabezal ha sido diseñado para garantizar el máximo cuidado de las encías, al contar con cerdas ultrafinas capaces de ofrecer una limpieza suave que no perjudique tu salud bucal. Además del rendimiento constante de su batería, has de saber que este cepillo eléctrico destaca por su compatibilidad con otros cabezales de cepillo de la marca Oral-B, tales como el CrossAction, Blanco 3D o el FlossAction. Por último, mencionar que la compra de este producto por AliExpress te incluirá 4 unidades de cabezales de cepillo no originales como regalo.

Códigos de descuento de AliExpress para el 11.11

Además, si quieres que tus compras te salgan todavía mucho más baratas, puedes usar estos cupones de descuento que AliExpress ha habilitado para su promoción del 11.11:

4 € de descuento 35 € compra mínima con el código: AEES4

6 € de descuento 50 € compra mínima con el código: D11ES6

8 € de descuento 65 € compra mínima con el código: AEES8

13 € de descuento 100 € compra mínima con el código: AEES13

25 € de descuento 249 € compra mínima con el código: D11ES25

30 € de descuento 200 € compra mínima con el código: AEES30

55 € de descuento 299 € compra mínima con el código: ES55

100 € de descuento 500 € compra mínima con el código: ES100

10 € de descuento 50 € compra mínima con el código: Newmallmedia10

20€ de descuento 100 € compra mínima con el código: Newmallmedia10

Códigos de descuento aplicados a productos seleccionados enviados a España

3 € de descuento 25 € compra mínima

6 € de descuento 50 € compra mínima

9 € de descuento 75 € compra mínima

Códigos de descuento exclusivos para Entrega Rápida

2 € de descuento 12 € compra mínima con el código: ESSW2

4 € de descuento 20 € compra mínima con el código: ESSW4

Códigos de descuento exclusivos para productos de Calienta tu Invierno y Tecnología

Y por último te traemos códigos descuento de AliExpress para las compras realizadas en «Calienta tu invierno», moda, hogar y tecnología.

2 € de descuento 12 € compra mínima con el código: AEWARM2

4€ de descuento 30 € compra mínima con el código: AEWARM4

