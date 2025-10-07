Este enchufe inteligente de TP-Link es el más buscado de todo Amazon, ¡y está rebajado a 7 € por el Prime Day!

Tener una instalación de domótica en casa no tiene por qué costar una fortuna, solo necesitas contar con los aparatos adecuados, y los enchufes inteligentes son clave en algo así. Si llevas tiempo buscando alguno que sea bueno y tenga un buen precio, la Fiesta de Ofertas Prime te sirve el Enchufe inteligente TP-Link TAPO P100 en bandeja de plata: es uno de los mejores del mercado, compatible con automatizaciones, configurable en 1 minuto y está rebajado a menos de 7,50 € con las ofertas de Amazon para miembros Prime.

Un enchufe smart perfecto si quieres programar las luces de casa, o cosas como el radiador o el aire acondicionado para cuando estás fuera. Como se puede integrar con Alexa o Google, hace las cosas aún más fáciles para que controles cualquier aparato solo con coger tu teléfono móvil. Aprovecha que está rebajado con las ofertas de Amazon, porque es una de las mejores opciones que hay en el mercado, ¡y mucho más a ese precio!

Por qué lo recomendamos

Desde la app Tapo, te permite controlar el dispositivo que conectes al enchufe por completo sin estar en casa.

Es compatible con rutinas de programación automática, estableciendo horarios para luces o electrodomésticos.

Tiene un modo ausente que simula que estás en casa si pasas mucho fuera, evitando visitas no deseadas.

Es compatible con Alexa y el Asistente de Google, lo que potencia aún más sus posibilidades.

Comprar en Amazon por ( 9,90 € ) 7,44 €

Enchufe inteligente TP-Link TAPO P100

La mayoría de enchufes smart necesitan seguir un proceso de instalación algo laborioso, o contar con accesorios extra. Ahí es donde se nota la primera diferencia del Enchufe inteligente TP-Link TAPO P100, ya que este solo tienes que conectarlo y empezar a usarlo. Se configura en menos de un minuto, ofreciendo una conexión de lo más estable por Wi-Fi para que puedas gestionar cualquier aparato que le conectes en tiempo real. No importa si es un horno, una lavadora, una bombilla o un purificador de aire. Te permite controlarlo y programarlo absolutamente todo, y además es compatible con el Asistente de Google y con Alexa, por lo que lo puedes integrar en cualquier rutina que tengas en casa automatizada.

De hecho, tiene modos de temporizador y programación perfectos para las automatizaciones de rutinas a diario. Hará las cosas sin que tengas que preocuparte por nada, y además simulará que hay gente en casa si le conectas una lámpara, para que cuando estés de viaje no haya riesgo de robo.

Es compacto, es discreto, es muy inteligente y es muy práctico. Si llevas tiempo queriendo realizar una instalación domótica en casa, es la mejor opción en relación calidad/precio que vas a encontrar.

Esto opinan quienes lo tienen

Más de 39.000 valoraciones con una nota media de 4,6 sobre 5 en Amazon no pueden estar equivocadas. Los usuarios están encantados con lo práctico y fácil de usar que es este enchufe inteligente. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

«El TP-Link TAPO P100 es justo lo que necesitaba. La configuración fue muy sencilla con la app y en pocos minutos ya lo tenía funcionando.»

«Es un sistema muy sencillo de apagar o encender lo que enchufes en él automáticamente. Lo puedes programar para que se encienda/apague cuando quieras o lo puedes también encender/apagar desde el móvil con una pulsación.»

«Muy buen producto, muy fácil de configurar, funciona a la perfección.»

Con esta rebaja de la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime no solo te lo llevas más barato, sino que además puedes recibir este enchufe inteligente en casa en tan solo 24 horas. Es una oportunidad perfecta si quieres hacer más inteligente tu hogar.

