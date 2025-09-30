Consigue un peinado de peluquería sin salir de casa con el Dyson Airwrap ¡ahora con 120 € de descuento!
Accesorios para rizar, alisar, dar volumen o secar, control inteligente de temperatura, tecnología antiestática y un diseño ergonómico. Lo tiene todo.
Tienes un pelo rebelde que te hace ir a la peluquería con demasiada frecuencia, te gusta experimentar y buscas un aparato que te deje probar nuevos peinados. En definitiva, estás buscando una buena herramienta de peluquería, y el Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d. es justo lo que necesitas. Un moldeador que hace de secador con aire caliente, pero que también riza, alisa y mucho más gracias a sus accesorios. Todo ello cuidando de tu pelo y, además, con un descuento de 120 €.
Una oportunidad ideal si tu melena es difícil, o si simplemente te gusta cambiar de look cada poco tiempo. Viene perfectamente equipado con todo tipo de accesorios y un estuche de viaje, cuenta con tecnología inteligente para ajustar el calor y el aire y hasta conectividad con la app de Dyson para probar peinados o controlar su uso.
Por qué lo recomendamos
- Ajusta la temperatura y el flujo de aire a tu cabello de forma inteligente para no dañarlo.
- Viene con 6 accesorios para rizados, moldeados, alisados, secados y mucho más.
- Con la tecnología de iones se elimina la electricidad estática típica de secadores.
- Es muy ligero y manejable, casi no notarás que lo estás cogiendo.
Comprar en Dyson por (
549 €) 429 €
Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d.
La mayoría de moldeadores se limitan a aplicar calor para domar el cabello, pero lo que hace especial al Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d. es que hace las cosas bien: controla la temperatura con sus sensores inteligentes para secar y moldear, pero también para no dañar, manteniendo el brillo del cabello. Además, cuenta con tres opciones de calor y velocidad a escoger, y lo puedes usar para lo que quieras: hacer rizos definidos, dar volumen al cuero cabelludo, realzar los rizos con el difusor o alisar tu melena. Todo ello aprovechando los accesorios que trae, y bien recogido en su elegante estuche de viaje.
Si quieres un acabado de peluquería sin salir de casa, tienes un pelo rebelde o te gusta experimentar con peinados, este moldeador-secador de Dyson es perfecto para ti. No te arrepentirás, sobre todo cuando empieces a experimentar con los ajustes que tiene desde el móvil con la app de Dyson.
Esto opinan quienes lo tienen
Versatilidad, potencia y su particular conexión con el móvil, eso es lo que más valoran quienes tienen este moldeador de pelo. A continuación, puedes leer algunas reseñas de usuarias:
- «¡Me encanta! Aún no le he cogido el punto a algunos accesorios pero lo que he probado me gusta mucho, me parece súper fácil.»
- «Me parece muy práctico el link hacia el teléfono, y que automáticamente se maneje la intensidad así como el frío y calor.»
- «¡Es una pasada! Tengo el pelo tipo 3A y no soy de método curry, con lo cual siempre usaba plancha. ¡Llevo sin usar la plancha desde que me lo regalaron!»
Comprar en Dyson por (
549 €) 429 €
Además de rebajarlo, Dyson te envía este moldeador gratis en un plazo máximo de 72 horas. Aprovecha la oportunidad y lo tendrás en casa esta misma semana.
