Consigue un peinado de peluquería sin salir de casa con el Dyson Airwrap ¡ahora con 120 € de descuento!

Tienes un pelo rebelde que te hace ir a la peluquería con demasiada frecuencia, te gusta experimentar y buscas un aparato que te deje probar nuevos peinados. En definitiva, estás buscando una buena herramienta de peluquería, y el Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d. es justo lo que necesitas. Un moldeador que hace de secador con aire caliente, pero que también riza, alisa y mucho más gracias a sus accesorios. Todo ello cuidando de tu pelo y, además, con un descuento de 120 €.

Una oportunidad ideal si tu melena es difícil, o si simplemente te gusta cambiar de look cada poco tiempo. Viene perfectamente equipado con todo tipo de accesorios y un estuche de viaje, cuenta con tecnología inteligente para ajustar el calor y el aire y hasta conectividad con la app de Dyson para probar peinados o controlar su uso.

Por qué lo recomendamos

Ajusta la temperatura y el flujo de aire a tu cabello de forma inteligente para no dañarlo.

Viene con 6 accesorios para rizados, moldeados, alisados, secados y mucho más.

Con la tecnología de iones se elimina la electricidad estática típica de secadores.

Es muy ligero y manejable, casi no notarás que lo estás cogiendo.

Comprar en Dyson por ( 549 € ) 429 €

Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d.

La mayoría de moldeadores se limitan a aplicar calor para domar el cabello, pero lo que hace especial al Moldeador de pelo Dyson Airwrap i.d. es que hace las cosas bien: controla la temperatura con sus sensores inteligentes para secar y moldear, pero también para no dañar, manteniendo el brillo del cabello. Además, cuenta con tres opciones de calor y velocidad a escoger, y lo puedes usar para lo que quieras: hacer rizos definidos, dar volumen al cuero cabelludo, realzar los rizos con el difusor o alisar tu melena. Todo ello aprovechando los accesorios que trae, y bien recogido en su elegante estuche de viaje.

Si quieres un acabado de peluquería sin salir de casa, tienes un pelo rebelde o te gusta experimentar con peinados, este moldeador-secador de Dyson es perfecto para ti. No te arrepentirás, sobre todo cuando empieces a experimentar con los ajustes que tiene desde el móvil con la app de Dyson.

Esto opinan quienes lo tienen

Versatilidad, potencia y su particular conexión con el móvil, eso es lo que más valoran quienes tienen este moldeador de pelo. A continuación, puedes leer algunas reseñas de usuarias:

«¡Me encanta! Aún no le he cogido el punto a algunos accesorios pero lo que he probado me gusta mucho, me parece súper fácil.»

«Me parece muy práctico el link hacia el teléfono, y que automáticamente se maneje la intensidad así como el frío y calor.»

«¡Es una pasada! Tengo el pelo tipo 3A y no soy de método curry, con lo cual siempre usaba plancha. ¡Llevo sin usar la plancha desde que me lo regalaron!»

Además de rebajarlo, Dyson te envía este moldeador gratis en un plazo máximo de 72 horas. Aprovecha la oportunidad y lo tendrás en casa esta misma semana.

