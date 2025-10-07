La 10 mejores ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 que no te puedes perder: ¡Duran solo 48 horas!

Amazon vuelve a la carga con sus descuentos más potentes en la Fiesta de Ofertas Prime 2025. Durante los días 7 y 8 de octubre, vas a poder encontrar auténticos chollazos en teléfonos móviles, tablets, auriculares y mucho más gracias a esta promoción que viene dispuestas a reventar los precios como nunca antes.

Ofertas que solo están disponibles durante 48 horas y a las que solo puedes acceder si eres miembro de Amazon Prime. Si todavía no te has suscrito, date prisa, porque solo así vas a poder acceder a los chollos que hemos recopilado y a todas las ofertas que habrá durante el Prime Day de octubre 2025. Además de a las otras ventajas que ofrece este servicio, como el envío gratuito y más extras.

Descubre todas las ofertas del Amazon Prime Day 2025

Son dos días en los que todas las categorías hunden su precio en Amazon, pero solo para suscriptores Prime. Puedes apuntarte con la prueba gratuita por tiempo limitado, o aprovechar la oferta que hay a precio reducido. Y lo vas a necesitar, porque estos chollazos no son para dejarlos escapar. Y mucho menos las Ofertas Flash que están disponibles por horas. ¡Hay auténticas joyas ahí!

Solo dos días, solo precios bajos y miles y miles de productos rebajados como nunca antes, con algunos de ellos rebajados solo por tiempo muy limitado. Esta es tu oportunidad para hacer esas compras que siempre quisiste. Aquí tienes nuestra selección con las mejores ofertas del Prime Day 2025 que no puedes dejar pasar en tecnología y hogar:

iPhone 16e

Antes: 709€ → Ahora: 569 € (23% de dto.)

Doble cámara con motor especial para mejora de fotos y vídeo.

Tiene el chip A15 Bionic.

Autonomía de hasta 20 horas reproduciendo vídeo.

Ver oferta en Amazon

Auriculares JBL Tune Buds2

Antes: 99,99€ → Ahora: 79,99€ (20% de dto.)

Chip de audio adaptativo, con cancelación activa de ruido.

Sonido envolvente espacial y Dolby Atmos.

Resistente al polvo, al agua y al sudor.

Ver oferta en Amazon

Sony WH-1000XM5

Antes: 449,99€ → Ahora: 299€ (34% de dto.)

Cancelación de ruido con ajuste automático según el entorno.

Autonomía de hasta 30 horas con carga rápida.

Sonido de alta resolución con la tecnología LDAC.

Ver oferta en Amazon

Amazon Kindle 16Gb

Antes: 199€ → Ahora: 169 € (18% de dto.)

Pantalla de 7″ sin reflejos y con luz ajustable.

Autonomía de hasta 12 semanas con carga por USB-C.

Diseño ligero y resistente al agua.

Ver oferta en Amazon

iPad 2022

Antes: 399€ → Ahora: 349€ (18% de dto.)

Chip A16 potente que alarga la autonomía hasta un día completo.

Compatible con el Apple Pencil y el Magic Keyboard de Apple.

Pantalla de 11 pulgadas Retina Líquida.

Ver oferta en Amazon

Dyson V11 Fluffy

Antes: 599€ → Ahora: 399€ (33% de dto.)

Hasta 60 minutos de limpieza sin pérdida de potencia ni cables.

Sensor inteligente para ajustar la potencia automáticamente.

FIltro HEPA mejorado que atrapa partículas de hasta 0,1 micras.

Ver oferta en Amazon

Cosori freidora de aire 5.5L

Antes: 79,99€ → Ahora: 139,99 € (43% de dto.)

6 litros de capacidad.

Cocina un 46% más rápido que la competencia.

Velocidades, tiempo y temperatura ajustables, con programas automáticos.

Ver oferta en Amazon

Apple Watch SE

Antes: 209€ → Ahora: 209€ (10% de dto.)

Sistema de emergencia SOS y monitorización completa de salud.

Conexión total con el teléfono.

Resistente al agua (sumergible hasta 50 metros).

Ver oferta en Amazon

Fire TV Stick 4K

Antes: 69,99€ → Ahora: 35,90€ (49% de dto.)

Compatible con 4K, Dolby Atmos y Dolby Vision.

Conexión Wi-Fi 6 para streaming de alta calidad sin cortes.

Mando con Alexa para controlar otros dispositivos.

Ver oferta en Amazon

Echo Dot 5ª Gen

Antes: 29,74€ → Ahora: 64,99€ (54% de dto.)

Catálogo de Skills infinito para ampliar sus posibilidades.

Altavoz más potente y de más calidad para música y llamadas.

Centralización de la domótica a través de Alexa.

Ver oferta en Amazon

Recuerda que, además de estas ofertas, durante la Fiesta de Ofertas de octubre en Amazon, puedes encontrar muchos otros chollos disponibles en todas las categorías, y que hay algunos que solo están disponibles por tiempo limitado. Tendrás que estar alerta, pero puedes enterarte de todo si aprovechas bien la plataforma.

Si no quieres perderte nada, te recomendamos que descargues la app de Amazon, actives las notificaciones y uses la función de añadir a tu lista de deseados. Así, cuando uno de los productos que te interesan baje de precio, recibirás un aviso instantáneo y podrás lanzarte a por él antes de que se agote o se acabe su rebaja.

Tampoco olvides que, durante estos dos días, habrá innumerables ofertas Flash del Prime Day disponibles solo durante unas horas. Echa un vistazo a la sección de la Fiesta de Ofertas 2025 para estar al tanto de cada rebaja que llega y así no se te escapará ninguna. Muchas de las grandes marcas aprovechan esto, así que atento.

Esto es solo la punta del iceberg de todo lo que tiene el Prime Day 2025 en marcha. Si quieres comprar teléfonos, relojes, televisores, ordenadores, tablets y la mejor tecnología, o simplemente lo que necesites, al mejor precio, esta es tu oportunidad.

Descubre más ofertas de la Fiesta de Ofertas Prime

Aprovecha antes de que se acabe. Puedes lanzarte a por todas las ofertas que hemos recopilado aquí o, si lo prefieres, explorar todos los chollos y gangas de la Fiesta de Ofertas Prime octubre 2025. Pero no te lo pienses demasiado, porque solo tienes dos días para aprovechar estas rebajas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping