Con este irrigador bucal de Mornwell tendrás los dientes impecables vayas a donde vayas ¡por solo 18 €!

El cepillado es fundamental para los dientes, pero no llega a todos los sitios a fondo. Por eso estás buscando un buen irrigador, y por eso mismo puedes dejar de buscar. El Irrigador bucal Mornwell D52 está arrasando en AliExpress por su diseño portátil, su potencia ajustable, su depósito de agua y su autonomía de 30 días. Y también porque ha hundido su precio de casi 60 € a poco más de 18 €.

Es un irrigador portátil pensado para la familia, ya que trae 4 boquillas diferentes y rotatorias, como también para todo tipo de bocas gracias a sus 3 modos de uso. Además, solo necesita 4 horas de carga para brindar hasta 30 días de uso, y su depósito da para una limpieza competa de hasta 1 minuto. Seas alguien que pasa mucho tiempo fuera y se preocupa por sus dientes, o que vive en familia y quiere una buena limpieza para todos, es la compra perfecta.

Lo mejor de este irrigador

Tiene 3 modos de limpieza para que puedas elegir lo que más te conviene: normal, suave o pulso.

El depósito es de 300 ml, lo que da para una sesión completa de 1 minuto sin tener que recargar.

La batería dura hasta 30 días con solo 4 horas de carga. Es perfecto para llevártelo de viaje.

Trae 4 boquillas intercambiables y 360º perfectas para que toda la familia tenga los dientes más limpios.

Irrigador bucal Mornwell D52

Al igual que sucede con otros irrigadores, este llega donde no llegan los cepillos, ofreciendo una limpieza mucho más completa. Sin embargo, lo que hace especial al Irrigador bucal Mornwell D52 es su diseño portátil, su batería y su potencia. Con solo una carga, ofrece hasta 30 días de uso, su depósito da para una limpieza completa de 1 minuto y su potencia se puede ajustar con tres modos de uso que se adaptan tanto a tus dientes como a tus encías. Y todo esto, con 4 cabezales para que podáis usarlo todos en casa y con un diseño completamente resistente al agua para evitar accidentes. Lo tiene absolutamente todo pensado y medido para ofrecer una experiencia totalmente satisfactoria.

Lo que riza el rizo en este caso es que se recarga por USB, por lo que puedes cargarlo incluso con una power bank si lo llevas fuera de casa. Si te preocupa el cuidado de tu boca, dientes y encías y viajas a menudo o sueles comer fuera de casa, es tu mejor aliado.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Buena limpieza, buena capacidad y facilidad para elegir la presión adecuada. Eso es lo que más destacan las reseñas de usuarios de este irrigador, como puedes ver en las que hemos recopilado a continuación:

«Lo compré pensando que era una ganga, pero es resistente al agua y la batería dura mucho. Estoy muy satisfecho.»

«Muy buen irrigador. Tiene excelente capacidad de almacenamiento y potencia.»

«El tamaño del tanque de agua del irrigador oral es adecuado. La presión del rociador de agua se puede ajustar fácilmente, lo que lo hace cómodo de usar.»

Si lo compras aprovechando esta oferta, además de ahorrar más de 50 € en su compra, tendrás entrega gratuita con un plazo máximo de una semana a través de AliExpress. ¿Vas a hacerte con él?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

