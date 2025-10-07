El Amazon Prime Day rebaja a solo 23€ el ventilador que no puede faltar en tu casa todo el año

Tras todo el calor que has pasado este verano, y las facturas de la luz que te han llegado por el aire acondicionado, has decidido que esto no te va a volver a pasar. Puedes evitar tanto el calor como las facturas disparatadas, y la mejor forma de hacerlo es comprando ventiladores que sean realmente buenos. Si es lo que buscas, estás de suerte, porque el Ventilador de pie Orbegozo SF 0147 es uno de los chollos del momento en la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime. Tiene tres velocidades, tres aspas de 40 cm de diámetro, consume como una bombilla y está rebajado de más de 30 € a 23 €.

El modelo perfecto para tu hogar, sobre todo para dormir frescos gracias a su funcionamiento silencioso. Su diseño es muy sencillo, pero seguro, de hecho está especialmente pensado para hogares donde hay niños, gracias a su rejilla portectora. Hazte con él y olvídate tanto del calor como del gasto en luz.

Por qué lo recomendamos

Usa solo 50 W, por lo que tiene potencia de sobra para refrescar a la vez que reduce el gasto en la factura de la luz.

Las aspas de 40 centímetros hacen que el flujo de aire sea mucho más grande, y refrescante.

Ofrece tres velocidades diferentes entre las que elegir según el calor que haga.

El sistema de oscilación automática es ideal para distribuir mejor el aire fresco, y además es muy silencioso.

Comprar en Amazon por ( 30,90 € ) 23,06 €

Ventilador de pie Orbegozo SF 0147

El gran problema que tienen la mayoría de ventiladores es que, o bien no echan el aire suficiente, o bien hacen demasiado ruido. Ninguna de esas cosas es problema con el Ventilador de pie Orbegozo SF 0147, porque está diseñado con unas aspas de 40 cm que lanzan un enorme flujo de aire y se deslizan de forma silenciosa incluso a máxima potencia. Sí, lo puedes tener puesto de noche sin que moleste ni un ápice a tu sueño, y además es totalmente ajustable gracias al a botonera con la que permite escoger cualquiera de las tres velocidades que tiene. Se adapta a tus necesidades a la perfección.

Además de esto, su oscilación automática reparte muy bien el aire por toda la estancia, y se activa o desactiva con solo mover una palanca. ¿Hay niños en casa? No pasa nada ya que, además de poder ajustar su altura a placer, tiene una rejilla de protección que evita posibles accidentes. La seguridad la lleva por bandera.

Todo esto, junto a su diseño compacto, ligero y ajustable en altura, hace que sea un ventilador de pie idóneo para cualquier hogar, sobre todo para aquellos más pequeños o en los que haya familias al completo. Os refrescará a todos, sin molestar, y sin gastar.

Esto opinan quienes lo tienen

Quienes tienen este ventilador de pie están enamorados con su relación calidad/precio. Valoran especialmente su capacidad para enfriar, su enorme vida útil y lo silencioso qu es. Puedes comprobarlo leyendo las reseñas que hemos recopilado a continuación:

«Mi salvador en los días de verano. Por un buen precio, tienes un ventilador que te refresca en los dias calurosos y es lo suficientemente silencioso como para permitirte dormir sin problemas.»

«Maravilloso, 3 años después sigue funcionando como el primer día. Económico y práctico. Sencillo y efectivo. Mejor, imposible.»

«Funciona muy bien. Es el tercero que compro, para las distintas habitaciones de la casa. Orbegozo es marca de calidad, y en este caso no defrauda. Tiene 3 velocidades y el ruido es mínimo incluso en la velocidad más alta.»

Comprar en Amazon por ( 30,90 € ) 23,06 €

Con esta rebaja de la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime no solo te lo llevas más barato, sino que además puedes recibir este enchufe inteligente en casa en tan solo 24 horas. Es una oportunidad perfecta si quieres hacer más inteligente tu hogar.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping