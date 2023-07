Combate la ola de calor con este ofertón: llévate un aire acondicionado portátil de AEG por 150€ menos

Instalar un aire acondicionado de split en casa es algo que no todas las familias se pueden permitir, a veces por el coste, a veces por la instalación o por otros factores. Por eso, cuando llega el verano, es ideal tener alternativas con las que poder combatir el calor y, a ser posible, no tener que hacer una fuerte inversión ni en la compra del sistema ni en la factura de la luz. Para eso están los aires acondicionados portátiles, modelos que, como bien demuestra AEG, líderes en el sector, no solo son más económicos, sino también fáciles de transportar y versátiles.

De hecho, hemos citado a esa marca en concreto porque tiene una oferta que destaca aún más lo barato de sus productos. Y es que, aunque solo por tiempo limitado, vas a tener la oportunidad de comprar el Aire Acondicionado Portátil AEG ChillFlex Pro en Amazon con un descuento del 28%. ¿Qué significa eso? Que te lo vas a poder llevar a casa por 395 € en lugar de los 550 € que suele costar. ¿Vale la pena por ese precio? Para responder a esa pregunta, te invitamos a seguir leyendo.

Comprar en Amazon por ( 549 € ) 394,95 €

Con unas dimensiones de tan solo 47,6 x 38,5 x 71 centímetros, el Aire Acondicionado Portátil AEG ChillFlex Pro tiene capacidad para enfriar habitaciones de hasta 40 metros cuadrados en un instante. Su capacidad de enfriamiento de 9000 BTU lo convierte en uno de los modelos más potentes del mercado, y más con ese tamaño.

Cuenta con 3 modos de funcionamiento a elegir entre refrigeración, ventilador y deshumidificador. Además de eso, también permite ajustar su potencia en 3 niveles de intensidad distintos, todos ellos con una eficiencia máxima que aprovecha al máximo cada vatio para enfriar, ya que cuenta con la categoría A de eficiencia energética en modo refrigeración.

Equipado con ruedas, puedes colocarlo donde necesites con suma facilidad. Además, al comprarlo, adquieres el kit completo de instalación, con un adaptador, un conducto de escape de aire caliente, una boca plana para la colocación, manguera de drenaje para cuando sea necesario y hasta un mando a distancia para poder controlar el aparato desde donde quieras.

Es un aire acondicionado portátil eficiente y, sobre todo, económico. Aprovecha esta genial oferta de Amazon y cómpralo ya por solo 394,95 €. Muy pocas veces lo vas a encontrar a ese precio, ¡así que aprovecha cuanto antes!

