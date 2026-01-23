Así es la smart TV de LG que está arrasando: 4K, panel QNED, asistente con IA y descuentazo de 180 €

Si estás buscando una nueva televisión para tu salón y no quieres dejarte una fortuna en modelos carísimos, aquí tienes una de las mejores opciones calidad/precio del momento. La Smart TV LG 55QNED70, con 55″, pantalla 4K, IA de imagen, sonido y asistente, y panel QNED, es un modelo de lo más equilibrado que ahora tienes rebajado a solo 419 €.

Esta televisión está pensada para ser la reina de cualquier salón. Es un modelo ideal tanto si quieres ver películas o series como si quieres jugar. Hace de todo, y lo mejor es que lo hace realmente bien.

Por qué la recomendamos

La tecnología QNED ofrece una calidad de imagen bastante sorprendente, con más de mil millones de colores y un brillo potente.

Su procesador con IA mejora no solo la imagen, sino también el sonido analizando el contenido en tiempo real.

Su sistema operativo es mucho más inteligente y se actualiza constantemente con mejoras y nuevas funciones.

Si la quieres para jugar, tiene juego en la nube para no necesitar consolas y también tecnología VRR.

Smart TV LG 55QNED70

Lo más sorprendente de la Smart TV LG 55QNED70, sin duda, es la tecnología QNED exclusiva de la marca. Es lo que hace que pueda ofrecer una imagen de mucha más calidad y más luminosa, con mil millones de colores y un contraste y brillo muy mejorados para que todo luzca mucho mejor. Aunque parte de esto se debe también al procesador que lleva, que usa la IA para mejorar cada zona de la imagen de forma independiente para un resultado aún mejor (contraste por un lado, luz por otro, color por otro…), y que también sube a resolución 4K cualquier contenido de menor calidad que se vea en ella, sea una serie antigua o un vídeo antiguo. Por otra parte, su sistema operativo WebOS 25 tiene actualizaciones garantizadas durante años, preparado para el futuro apagón del TDT, e incluso funciones de IA como un asistente de voz que te recomienda contenido en base a tus preferencias. Hace que disfrutes mucho más del contenido y que, también, descubras joyas que desconocías por completo.

Es una televisión muy recomendable para reinar cualquier salón de casa, con el tamaño perfecto con sus 55 pulgadas y un panel perfectamente visible desde cualquier ángulo.

¿Tiene buenas reseñas de usuarios?

Solo por su calidad de imagen y su precio, esta TV de LG está cosechando muy buenas valoraciones en general. Puedes echar un vistazo a las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

«El televisor se ve bien: colores nítidos, negros sin claros… Las búsquedas son fáciles y el menú intuitivo.»

«Buen precio y producto. Tiene una imagen y sonido excelentes.»

«Estoy muy contento con esta TV. La imagen es fantástica, a un nivel incomparable con la anterior que tenía. Estamos encantados.»

Para darte más comodidades, además de la entrega gratuita en 2-3 días laborables, Worten ofrece la posibilidad de devolver gratis el televisor en un plazo de 30 días y te da un 5% de descuento adicional si compras algo más aprovechando esta oferta. ¡Corre!

