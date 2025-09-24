WAH celebra su show número 1.000 y estrena su quinta temporada

El próximo miércoles 24 de septiembre, WAH Show celebrará un acontecimiento histórico: su show número 1.000 y el estreno oficial de la quinta temporada. Una gala irrepetible que promete convertirse en uno de los eventos culturales más esperados del año en Madrid.

La gala tendrá un pre-show y una gran alfombra roja en una gala presentada y dirigida por Anne Igartiburu, Ana Morgade y Pablo Carbonell, junto a numerosas figuras del mundo del espectáculo, la cultura y la empresa. Una cita que reunirá a personalidades reconocidas y que continuará consolidando a WAH como uno de los fenómenos de entretenimiento más potentes de Europa.

Una experiencia única que va más allá del espectáculo

WAH Show es mucho más que un show: es una experiencia inmersiva que combina música en directo, gastronomía internacional y una puesta en escena de gran formato. La experiencia se divide en tres actos:

Food Hall internacional: un espacio gastronómico de más de 1.200 m² con sabores del mundo y actuaciones en vivo.

El corazón del show: un teatro impactante donde más de 40 artistas interpretan grandes himnos de la historia de la música, con visuales deslumbrantes y sonido envolvente 360º.

La gran celebración final: DJs y fiesta en un ambiente único que convierte cada celebración en irrepetible.

Temporada 5: una experiencia renovada

La fórmula que ha conquistado a miles de espectadores se renueva para seguir sorprendiendo. La quinta temporada llega con cambios sustanciales en el setlist, nuevos números musicales y una propuesta gastronómica reinventada en el Food Hall, con sabores del mundo que enriquecen aún más la experiencia.

Todo ello sin perder la esencia que define a WAH: la pasión por la música, el impacto visual y sonoro, y la capacidad de emocionar. Porque en WAH cada día es distinto, cada función es irrepetible y cada espectador encuentra una razón para recordar la experiencia para siempre.

Un fenómeno con sello español

Con una inversión de más de 20 millones de euros, un rider técnico de 5 millones y un recinto exclusivo de más de 5.000 m², WAH Show demuestra que España puede producir espectáculos al nivel de Broadway, Las Vegas o el West End.

Su proyección internacional lo sitúa entre las mejores experiencias del mundo, con el reconocimiento Travellers’ Choice de Tripadvisor en 2024 y 2025, basado en las opiniones reales de quienes lo han vivido. Además, WAH ha sido galardonado con el Premio Evento Plus al mejor espacio para eventos corporativos, consolidándose como un referente no solo en entretenimiento, sino también en el sector MICE.

A ello se suma la confianza del público: una nota media de 4,5 en Google, basada en casi 7000 reviews.

También un espacio para celebrar

Además de sus funciones abiertas al público, WAH es un referente para eventos corporativos y MICE, gracias a su versatilidad, su infraestructura de vanguardia y su propuesta artística única. Grandes marcas de sectores como tecnología, automoción, banca o belleza ya lo han elegido para sorprender y emocionar a sus equipos y clientes.

Entradas y horarios

WAH Show se representa de jueves a domingo en el Espacio WAH, IFEMA Madrid:

Jueves a sábado: función a las 19:30 h.

Sábados y domingos matinal: función a las 13:30 h.

Las entradas están disponibles desde 41 €, con opciones VIP desde 91 €, y packs especiales para grupos y celebraciones.

Las entradas están disponibles en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

WAH Show: donde lo que celebras se queda contigo

Con la celebración de su show 1000 y el estreno de la quinta temporada, WAH reafirma su posición como el espectáculo más rompedor de Europa. Una experiencia que emociona, sorprende y permanece contigo mucho después de haber terminado.