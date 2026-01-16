Flamenco Real vuelve al Teatro Real con nueve citas imprescindibles

El Teatro Real volverá a convertirse en uno de los grandes escenarios del flamenco en España. La octava temporada de Flamenco Real, con dirección artística y producción de SO-LA-NA, consolida este ciclo como una referencia estable dentro de la programación del coliseo madrileño y como una de las apuestas más firmes por el flamenco de raíz en espacios tradicionalmente vinculados a la ópera y la música clásica.

Hasta el 26 de junio de 2026, el Salón de Baile del Teatro Real acogerá un total de nueve espectáculos protagonizados por algunos de los nombres más destacados del baile y del cante actual, entre ellos José Maya, Alba Heredia, El Junco, Miguel Ángel Heredia o Ricardo Fernández del Moral. Nueve citas mensuales, cada una con tres funciones, que mantienen el formato que ha definido al ciclo desde su nacimiento: dos cabezas de cartel por programa y un diálogo permanente entre baile, cante y toque.

Un ciclo que ya es política cultural

Flamenco Real no es un proyecto aislado dentro de la agenda del Teatro Real. Forma parte de una política sostenida de promoción y defensa del flamenco que el teatro viene desarrollando en los últimos años. Además de programarlo de manera estable, la institución lo ha incorporado a su plataforma audiovisual MyOperaPlayer y ha impulsado giras internacionales bajo la marca Authentic Flamenco, con las que el arte jondo ha viajado a escenarios de todo el mundo.

Este compromiso se refleja en una programación que huye del formato espectáculo cerrado para apostar por la convivencia entre artistas, estilos y generaciones. El ciclo se centra, una temporada más, en los bailaores más reconocidos del panorama actual y en sus distintas formas de entender la tradición, siempre acompañados por músicos y cantaores de primer nivel.

Alianzas con las grandes casas del flamenco

Una de las grandes novedades de esta octava edición es la red de alianzas con algunas de las instituciones más emblemáticas del flamenco en España. Nombres históricos como La Platería de Granada, el Festival Flamenco Ciudad de Huelva, El Almíbar de Córdoba, El Taranto de Almería, la Peña Juan Breva de Málaga, el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, La Perla de Cádiz, Los Caminos del Cante o la Bienal Flamenco Madrid respaldan y avalan los distintos programas.

Esta colaboración no solo aporta prestigio, sino que sitúa al Teatro Real dentro de una red que conecta peñas, festivales y espacios de referencia, tejiendo un mapa vivo del flamenco contemporáneo.

Programación de 2026: un recorrido por los estilos

La temporada continuará en 2026 con una serie de encuentros que dibujan un recorrido por distintas escuelas y sensibilidades del flamenco actual.

En enero, los días 21, 22 y 23, llegarán José Maya y Alejandra Hernández, con el respaldo de El Almíbar de Córdoba. En febrero, del 18 al 20, será el turno de Sonia Miranda y Aitana Rousseau, en colaboración con El Taranto de Almería.

Marzo traerá a Juan de Juan y La Lupi, los días 18, 19 y 20, bajo el paraguas de la Peña Juan Breva de Málaga. En abril, del 15 al 17, Mónica Iglesias y Luis Mariano representarán a la Bienal Flamenco Madrid.

El mes de mayo estará marcado por la presencia de El Junco y Caracolillo de Cádiz, del 20 al 22, en un programa avalado por La Perla de Cádiz. Y el cierre de temporada, los días 24, 25 y 26 de junio, correrá a cargo de Alba Heredia y Ricardo Fernández del Moral, en colaboración con el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión.

El Salón de Baile como espacio de encuentro

Lejos de los grandes escenarios, el Salón de Baile del Teatro Real ofrece un formato íntimo que permite una cercanía poco habitual entre artistas y público. Es uno de los grandes atractivos de Flamenco Real: la posibilidad de ver a figuras consagradas en un entorno recogido, donde cada taconeo, cada quejío y cada rasgueo de guitarra se perciben sin filtros.

Esta cercanía ha sido clave para que el ciclo haya ganado un público fiel que ya identifica estas citas mensuales como una parada obligatoria dentro de la agenda cultural de Madrid.

Flamenco que dialoga con el presente

Más allá de la nómina de artistas, lo que define a esta octava temporada es su voluntad de mostrar un flamenco vivo, que dialoga con su tradición sin quedar atrapado en ella. Cada programa es una conversación entre dos cabezas de cartel y su elenco, un cruce de miradas que pone en valor la diversidad del baile, el cante y el toque actuales.

Con esta nueva edición, el Teatro Real no solo reafirma su compromiso con el flamenco, sino que lo sitúa, una vez más, en el centro de la conversación cultural de la ciudad. Un gesto que confirma que el arte jondo no es patrimonio exclusivo de peñas y festivales, sino un lenguaje capaz de ocupar, con pleno derecho, los grandes templos de la música.