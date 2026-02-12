Cinco tiendas de disfraces en Madrid para Carnaval

El Carnaval no empieza el día del desfile. Empieza bastante antes, cuando toca pensar qué ponerse y cuánto tiempo queda para encontrarlo. En Madrid, esa búsqueda se repite cada año con más antelación. El aumento de celebraciones, fiestas de barrio y actos escolares ha convertido la elección del disfraz en algo menos improvisado de lo que solía ser.

La ciudad cuenta con tiendas especializadas que, durante estas semanas, concentran buena parte del movimiento previo al Carnaval. Algunas llevan décadas abiertas. Otras han sabido adaptarse a nuevas formas de celebrar. Estas son cinco tiendas de disfraces en Madrid que se han consolidado como referencias cuando llega febrero.

Maty

Hay tiendas que no necesitan presentación. Maty es una de ellas. Situada en pleno centro, ha acompañado a varias generaciones de madrileños en carnavales, funciones escolares y fiestas temáticas.

Su principal ventaja no es solo la cantidad de disfraces, sino el fondo que acumula. Aquí conviven trajes clásicos, piezas más específicas y opciones pensadas para espectáculos. Es habitual entrar buscando algo concreto y acabar cambiando de idea tras ver alternativas que no estaban en el plan inicial.

Fiestas Paco

En una zona muy ligada a la vida festiva de la ciudad se encuentra Fiestas Paco. Es una de esas tiendas a las que se acude cuando el tiempo apremia y la solución tiene que ser rápida.

El enfoque es claro. Disfraces para adultos y niños, accesorios básicos y artículos de fiesta que permiten cerrar el plan en una sola visita. No busca reinventar el Carnaval, sino facilitarlo. Y eso, en muchos casos, es justo lo que se necesita.

Barullo Company

En Chamberí, Barullo Company ha ganado peso entre quienes quieren algo menos previsible. La tienda apuesta por disfraces con referencias actuales, ideas humorísticas y propuestas que funcionan bien en grupo.

Aquí los complementos importan tanto como el traje. Pelucas, maquillaje y pequeños detalles ayudan a personalizar cada elección. Es una parada habitual para amigos que buscan diferenciarse sin recurrir a disfraces demasiado complejos.

Disfraces Fantasía

En Puente de Vallecas, Disfraces Fantasía mantiene un modelo más tranquilo. La tienda ha crecido ligada al barrio y eso se nota en el tipo de atención.

El catálogo es amplio, con especial peso en disfraces infantiles y opciones pensadas para colegios. Muchos clientes repiten porque pueden probar, preguntar y decidir sin prisas. En fechas como Carnaval, ese margen se agradece.

Disfracestuyyo

Para quienes no quieren un disfraz estándar, Disfracestuyyo ofrece otra forma de afrontar la búsqueda. Aquí no todo está definido de antemano.

La tienda trabaja mucho a partir de ideas previas del cliente. Combinar piezas, ajustar accesorios y construir el resultado poco a poco forma parte del proceso. Es una opción habitual para grupos o para quienes quieren evitar disfraces repetidos año tras año.

El Carnaval se prepara antes de salir a la calle

El crecimiento del Carnaval en Madrid ha cambiado hábitos. Cada vez más gente se dirige a las tiendas con anticipación, compara posibilidades y experimenta con combinaciones. El disfraz ya no es únicamente un procedimiento anterior, sino que es una parte del plan.

Esta transformación se manifiesta en estas cinco tiendas de disfraces en Madrid. Desde los comercios de larga data hasta las opciones más versátiles, todos tienen el mismo objetivo: transformar una idea (que puede ser más o menos clara) en algo que se pueda usar.

