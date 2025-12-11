Christmas Dreams se consolida como el musical familiar favorito con una segunda temporada en el Teatro Rialto

Christmas Dreams llega al Teatro Rialto de Madrid con su segunda temporada, un espectáculo que ha cautivado al público y que fue galardonado con el premio al Mejor Musical Familiar 2025. Esta producción, que fusiona la alegría de la Navidad con la atemporalidad de los cuentos clásicos, se presenta como una opción para disfrutar en familia durante las fiestas.

La trama de Christmas Dreams gira en torno a Sofie, una niña que, sumida en el enfado, ha perdido por completo el espíritu y la ilusión que caracterizan a la Navidad. Su familia, sin saber cómo devolverle la alegría, se encuentran ante un desafío complejo. Es entonces cuando interviene el Hada de la Navidad, un personaje que decide devolverle el espíritu navideño. Para lograr su misión, la Hada confía la difícil tarea de hacer sonreír de nuevo a Sofie a Sugar, su cómplice elfo.

Con un toque de magia, Sugar transforma la habitación de Sofie en un mundo de cuentos de hadas. Esta metamorfosis escénica es el vehículo para que los personajes favoritos de Sofie cobren vida. De este modo, el escenario se llena con la presencia de figuras legendarias y queridas por generaciones, como Peter Pan, Cenicienta, Bella, Capitán Garfio y Blancanieves. A través de de estas aventuras que Sofie vive junto a los personajes, la joven emprende un viaje emocional que la lleva a redescubrir que la verdadera felicidad se encuentra mucho más cerca de lo que ella imaginaba.

Premios en cada función

La segunda temporada de Christmas Dreams llega cargada de sorpresas para quienes decidan acudir al musical. Gracias a la colaboración con su patrocinador, Fun&Tickets, el musical ofrece la posibilidad de ganar importantes premios. En todas las funciones , se regalarán 150€ en excursiones que permite a los ganadores disfrutar de experiencias únicas, que pueden ser desde excursiones y visitas guiadas hasta increíbles escapadas.

Compromiso social y cultural

Mas allá del entretenimiento, Christmas Dreams, destaca por su firme compromiso social, consolidándose como un espectáculo solidario y accesible, pues se trata del único musical en Madrid adaptado para niños con discapacidad visual. Esta importante adaptación se ha logrado gracias a la estrecha colaboración mantenida con la ONCE, haciendo posible que el espectáculo sea disfrutado por todo el mundo. Este servicio de audiodescripción estará disponible para funciones específicas: el 14 de diciembre, el 23 de diciembre y el 2 de enero. Los interesados en aprovechar este servicio deben recordar solicitarlo activamente durante el proceso de compra de sus entradas, bien sea a través de la web oficial o llamando al número de teléfono 911 59 23 16.

Apoyo a The Pink Force

El espíritu solidario de Christmas Dreams se extiende también al apoyo de la Fundación The Pink Force. El musical ha establecido una iniciativa benéfica por la cual se donará 1 € de cada entrada vendida en fechas señaladas: el 13 de diciembre, el 20 de diciembre y el 3 de enero. El objetivo de esta recaudación es contribuir a la crucial labor que realiza la fundación en ayuda de niños con una enfermedad oncológica. De esta forma, al comprar la entrada no solo se aseguran de pasar un momento mágico, sino que también participan en la causa benéfica.

Las funciones de esta segunda temporada de Christmas Dreams se extenderán hasta el 4 de enero, ofreciendo al público madrileño una forma perfecta de celebrar la Navidad. Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra online aquí.

