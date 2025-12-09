“El Circo de la Luz” deslumbra con un espectáculo inmersivo

Madrid volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del espectáculo en vivo con la llegada de El Circo de la Luz, la nueva producción del Circo Alegría, que permanecerá en cartel hasta el 18 de enero de 2026 en la Gran Carpa situada junto al Palacio de Hielo. La compañía, que se ha ganado un espacio propio dentro del panorama circense español, regresa con una propuesta que se aleja de la fórmula tradicional para sumergir al espectador en un universo guiado por la luz, la música y la tecnología.

El montaje nace de la fascinación del equipo creativo por algunos de los grandes espectáculos lumínicos del mundo y por la posibilidad de trasladar ese concepto a una carpa itinerante. La idea ha derivado en un relato escénico que combina destrezas circenses con una construcción poética donde la luz actúa como columna vertebral de todo el viaje.

Un circo que se reinventa sin renunciar a su esencia

El lema escogido para esta edición, “Cuando los sueños se iluminan la emoción brilla”, no es un simple eslogan publicitario. Resume la intención de la compañía de presentar un circo que conserve su ADN artesanal pero que, a la vez, dé un paso firme hacia las nuevas narrativas visuales. La propuesta se sostiene sobre números acrobáticos, vuelos aéreos y escenas de fuerte carga estética que buscan provocar una reacción inmediata en la platea.

A diferencia de otros espectáculos donde los números se suceden casi sin conexión, aquí todo responde a una misma atmósfera.

La pantalla LED que marca un hito en el circo europeo

Uno de los elementos que más conversación está generando entre quienes conocen los detalles de la producción es la instalación de una pantalla LED de más de 80 metros cuadrados, la mayor utilizada en un espectáculo circense de gira en Europa. Su presencia no funciona como un telón digital, sino como una superficie viva que acompaña a los artistas, amplifica paisajes imaginarios y marca transiciones que recuerdan al lenguaje del cine.

También habrá criaturas lumínicas que desfilan, como animales de gran formato y seres biomecánicos donde se cruza la tecnología y la naturaleza.

Un equipo artístico que mezcla tradición y experimentación

El Circo Alegría ha conseguido consolidar una identidad gracias a la convivencia de artistas provenientes de escuelas circenses clásicas con intérpretes formados en disciplinas más contemporáneas. Para este espectáculo, el elenco reúne trapecistas, equilibristas, bailarines, malabaristas, acróbatas y cantantes en directo, un mosaico de perfiles que permite que cada función se desarrolle con un dinamismo propio.

Las coreografías aéreas y los números de precisión conviven con momentos más íntimos, casi teatrales, donde la luz se convierte en un personaje más. El ritmo del espectáculo —cercano a las dos horas— está diseñado para que el público pase por distintos estados, desde la sorpresa inicial hasta una emoción más reposada en los pasajes finales.

Un montaje pensado para todos los públicos

La compañía insiste en que El Circo de la Luz es un espectáculo planteado para todos los públicos. Los espectadores más jóvenes encontrarán criaturas fantásticas y escenas cargadas de color; los adultos podrán apreciar el trabajo técnico, tanto en la manipulación de la luz como en la precisión de los artistas. La música en directo, presente en varios momentos clave, ayuda a dar coherencia emocional al conjunto.

El recorrido de la formación —que reúne cada año a más de medio millón de espectadores— respalda una trayectoria que ha sabido mantener la tradición circense sin quedarse anclada en ella. En esta ocasión, la apuesta por la tecnología no pretende eclipsar al artista, sino crear un marco narrativo que potencie su trabajo.