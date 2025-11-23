La fecha exacta en la que debes poner el árbol de Navidad en tu casa

La decoración de Navidad es clave en muchas casas de España y son varios los estudios que aseguran que aquellas personas que se adelantan y ponen la decoración y en concreto, el árbol de Navidad justo después de Halloween son más felices. Sin embargo hay quien piensa que empezar a celebrar la Navidad un mes antes de que llegue diciembre es un poco precipitado. Lo normal, en cambio, es que la gente empiece a poner el árbol de Navidad y la decoración en el puente de diciembre pero los expertos tienen otra opinión. Te contamos cuándo es la fecha correcta para poner el árbol de Navidad.

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad en España?

Diciembre, el mes de la Navidad, está por llegar y se nota porque las calles comienzan a estar iluminadas y las casas empiezan a estar decoradas con árboles, guirnaldas, muchas luces y purpurina. En pocas semanas estaremos disfrutando de las tan ansiadas reuniones familiares con nuestros amigos y seres queridos y por eso este es el momento perfecto para empezar a decorar nuestro hogar y poner el árbol de Navidad.

Y es que, el 8 de diciembre es el día exacto para poner nuestro árbol de Navidad, aunque parezca algo increíble, ya que cada vez empezamos a ver decoración navideña antes. La costumbre más extendida en España es la de esperar hasta el puente de diciembre para colocar el árbol de Navidad y toda la decoración. Así que podemos decir que la fecha oficial para poner el árbol de Navidad es el lunes 8 de diciembre.

Claro está que el abeto de Navidad no es un elemento del cristianismo, es más, lo hemos incorporado recientemente, ya que lo más común en nuestro país era colocar el portal de Belén, por lo que no todo el mundo sigue la tradición de colocar el árbol decorado en una fecha cristiana y religiosa.

¿Qué pasa si se pone el árbol de Navidad antes de tiempo?

Aunque parece que el 8 de diciembre es el día indicado y adecuado para poner el árbol de Navidad, puede que haya gente que ya lo tenga puesto en su casa y ahora esté pensando que tal vez se ha equivocado.

Lo cierto es que no es una obligación esperar hasta la Inmaculada Concepción para poner el árbol y más si tenemos en cuenta que los árboles y también, las correspondientes luces y decoraciones se ponen a la venta ya desde que acaba Halloween el 31 de octubre.

Además, se dice que quienes ponen el árbol antes de tiempo son más felices. De hecho, es algo revelado por el psicoanalista británico Steve McKeown quien, después de investigar un poco, argumentó que los adornos navideños «están ligados a las emociones de la infancia», por lo que quienes decoran temprano sus hogares tienden a evocar esos sentimientos, haciéndolos más felices. «En un mundo lleno de estrés y ansiedad a las personas les encanta asociarse con cosas que las hacen felices. Y los adornos navideños desempolvan esos fuertes sentimientos infantiles. Las decoraciones navideñas, señala McKeown, son «un ancla o un camino hacia las emociones de la infancia», así que poner las decoraciones temprano «aumenta» el entusiasmo.

Así si te apetece ponerlo ya o de hecho ya lo pusiste hace días no pasa absolutamente nada, y seguramente estos días habrás notado una emoción navideña especial a la que nadie se puede resistir. En el caso de seguir la tradición, será mejor que esperes entonces al 8 de diciembre.

Y tú, ¿cuándo colocas el árbol de Navidad en tu hogar? Este año ya hemos podido ver cómo muchas personas se han adelantado al puente de la Inmaculada y ya tienen toda la decoración lista.

¿Cuándo se quita el árbol de Navidad?

El momento para desmontar las decoraciones navideñas, en particular el árbol, es a menudo un tema tratado con cierta ligereza, pero puede tener una importancia mayor de lo esperado. Aunque se trata de una superstición sin evidencia concreta, existe un momento específico para quitar el árbol de Navidad y otras decoraciones, argumentando que hacerlo fuera de esta fecha podría acarrear mala suerte durante todo el año 2025. El árbol se quita entre los días 5 y 6 de enero.

¿Por qué ponemos el árbol de Navidad?

El árbol de Navidad tiene sus raíces en las celebraciones del solsticio de invierno de la época de los antiguos romanos. Durante la festividad de Saturnalia, se decoraban los árboles con ofrendas a los dioses. Esta tradición se extendió por Europa, donde festividades como Yule también incluían la decoración de ramas de árboles y ofrendas a divinidades durante el solsticio de invierno.

A pesar de que el árbol de Navidad es una tradición ampliamente aceptada, cada región tiene sus propias costumbres. En algunos lugares, se decoran con luces y adornos simples, mientras que en otros se opta por árboles temáticos. Respecto a la elección del árbol, existen diversas opciones. Muchas personas eligen árboles artificiales por su facilidad de mantenimiento y reutilización, mientras que otros prefieren la frescura y aroma de los árboles naturales.

¿Cuándo se pone el Belén de Navidad?

El momento ideal para colocar el Belén varía, pero muchas familias españolas eligen hacerlo también el 8 de diciembre, siguiendo la misma lógica que el árbol de Navidad. De esta forma se matan dos pájaros de un tiro. En otras tradiciones, el Belén se monta progresivamente: los Reyes Magos comienzan su viaje alejados del pesebre y se van acercando poco a poco hasta llegar el 6 de enero.

Dónde se pone el árbol de Navidad

Lo más habitual es que el árbol de Navidad se coloque en el salón de la casa, que es una de las estancias donde solemos pasar más horas. Si bien, no todos los salones nos aptos para colocar un árbol de Navidad y por eso hay quien encuentra otras estancias que también pueden convertirse en buenas opciones, como puede ser el recibidor de casa o el comedor, lugar que se convierte en el epicentro de la casa durante las fiestas de Navidad.