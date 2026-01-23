En un esfuerzo por recuperar la biodiversidad y proteger el entorno natural, la localidad de El Recuenco, en Guadalajara, ha dado la bienvenida a un grupo de nueve bisontes europeos.

Estos imponentes animales no sólo llegan para repoblar la zona, sino para ejercer de «bomberos naturales», limpiando el exceso de biomasa de los montes y reduciendo drásticamente el riesgo de incendios forestales mediante una dieta basada, fundamentalmente, en arbustos y madera.

Un batallón ecológico para la limpieza del monte

La estrategia del Ayuntamiento de El Recuenco para combatir el abandono rural y la acumulación de maleza tiene nombre propio: bisontes. Este proyecto de rewilding ha introducido a nueve ejemplares a lo largo de 400 hectáreas de monte público, donde su labor principal será el pastoreo preventivo.

A diferencia de otros herbívoros, los bisontes europeos poseen una capacidad única para desbrozar áreas de difícil acceso, actuando allí donde la maquinaria humana no puede llegar con facilidad.

La clave de su eficacia reside en sus hábitos alimenticios. Como bien señalan los responsables del proyecto, estos animales consumen grandes cantidades de vegetación leñosa. Al ingerir madera y brotes bajos, mantienen el monte «limpio», eliminando el combustible seco que suele propagar las llamas durante los meses más calurosos del verano.

Sostenibilidad y turismo: el doble impacto del bisonte en El Recuenco

Más allá de la seguridad forestal, la llegada de estos animales supone un revulsivo económico y medioambiental para la comarca. El proyecto busca establecer un ecosistema equilibrado donde la presencia de los bisontes ayude a regenerar el suelo y favorezca la aparición de otras especies. Es una apuesta por la economía circular y verde, que sitúa a Guadalajara en el mapa de la conservación de especies en peligro de extinción.

La observación de estos ejemplares en su hábitat permite concienciar sobre la importancia de la fauna autóctona en la gestión del territorio, demostrando que la mejor tecnología para salvar nuestros pueblos a veces reside en la propia naturaleza.