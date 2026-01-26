La ciencia celebra un logro histórico: una cría de orangután nace por cesárea y se convierte en símbolo de esperanza

A principios de diciembre de 2025, el Zoológico de Memphis, en Estados Unidos, dio la bienvenida a Ruhana, una cría de orangután de Sumatra que nació mediante cesárea. Se trata de uno de los mayores hitos para la conservación de esta especie, que se encuentra en «peligro crítico de extinción». Un equipo de expertos formado por veterinarios, un ginecobstetra, un neonatólogo y enfermeros especialistas en neonatología, ayudaron a dar a luz a Jahe, la madre orangután.

«El nacimiento fue el resultado de meses de preparación, que incluyeron entrenamiento y observación enfocados en generar confianza y ayudar a Jahe a mantenerse cómoda con las rutinas de cuidado y los procedimientos veterinarios», comentaron. Tras el nacimiento, ambas estuvieron monitorizadas por el equipo de Cuidado Animal y Veterinaria. Ahora, Ruhana y su madre continúan fortaleciendo sus lazos.

Nacimiento de una cría de orangután en Memphis

El embarazo de la hembra de orangután de Sumatra dura alrededor de ocho meses y medio. Tras el parto, normalmente nace una sola cría de orangután, la cual carece de autonomía y, por ende, depende al 100% de su madre. En los términos que se manejan en el reino animal, la crianza de esta especie es muy larga, ya que oscila entre los siete y los nueve años. Durante ese tiempo, la madre enseña a su hijo a moverse entre las copas de los árboles y a reconocer su entorno, entre otras muchas cosas. Este aprendizaje no es instintivo, sino adquirido mediante observación e imitación.

En cuanto a la lactancia, ésta se puede extender hasta los seis y los siete años, aunque de manera progresiva se combina con la ingesta de alimentos sólidos. Uno de los aspectos más curiosos y que, al mismo tiempo, más preocupan a los expertos para la supervivencia de la especie a largo plazo, es el intervalo de nacimientos.

La madre no se vuelve a quedar embarazada hasta que la cría de orangután es independiente, por lo que el intervalo oscila entre los siete y los nueve años. Este modelo reproductivo tan lento convierte al orangután de Sumatra en una especie extremadamente vulnerable.

Características

Los orangutanes de Sumatra son los primates arbóreos más grandes. Los machos miden entre 1,4 y 1,8 metros y pesan entre 50 y 90 kilos, mientras que las hembras suelen medir entre 0,9 a 1,3 metros y pesan entre 30 y 50 kilos. Tanto los machos como las hembras tienen un pelaje largo, de color naranja o rojo y de textura fina.

Generalmente, muestran un comportamiento solitario, a excepción de las parejas de apareamiento y las hembras y sus crías. Respecto a la comunicación, utilizan docenas de vocalizaciones diferentes para comunicarse. Los machos tienen grandes sacos de garganta que amplifican el llamadas largas utilizan para reclamar territorio y atraer hembras.

Find out all things new with Jahe and Ru! 💕 We’re kicking off the weekend with a closer look at how Ruhana and Jahe are doing behind-the-scenes with Associate Curator Melissa.#memphiszoo #baby #orangutan #babyanimals #behindthescenes pic.twitter.com/9qxSUNu0O5 — Memphis Zoo (@MemphisZoo) January 9, 2026

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) indica que existen tres especies de orangutanes clasificadas «En Peligro Crítico», ya que quedan 104 700 orangutanes de Borneo, 13 800 de Sumatra y 800 tapanulis que viven en los bosques de Batang Toru, en Indonesia.

«De los 300 000 orangutanes que habitaban en las selvas del sudeste asiático hace un siglo, hoy apenas sobrevive un tercio, debido a factores como la deforestación, los incendios, los cultivos, la caza furtiva, así como por su venta a zoos y laboratorios para pruebas de experimentación o ilegalmente como mascotas.

Su mayor amenaza es la deforestación por la comercialización de madera, cultivos de soja y aceite de palma, lo que, unido al consumo humano desmedido, hace que los orangutanes que viven y descansan en los árboles se queden sin hogar y sin alimento. Además, causa el 11 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y hace que cada año se pierdan 10 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo», detalla WWF.

«La situación es dramática»

Miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Conservación Internacional (CI), así como de la Sociedad Primatológica Internacional (IPS) han elaborado un informe de las «25 especies de primates más amenazadas en Asia, África, Madagascar y Sudamérica para el período 2023-2025». El trabajo pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas de conservación con urgencia; de lo contrario, en los próximos años, se alcanzará un punto de no retorno, advierten.

«La situación es dramática. Si no actuamos ahora, perderemos algunas de estas especies para siempre», advierte en un comunicado Christian Roos, genetista del Centro Alemán de Primates, (DPZ) Deutches Primaten Zentrum. «Pero hay esperanza si la ciencia, la política y la sociedad actúan conjuntamente».

Y añade: «Cada especie de primate que perdemos no solo supone una pérdida irreparable para la naturaleza, sino también para los humanos. Porque los primates no solo son animales fascinantes, sino también especies clave de nuestros ecosistemas».