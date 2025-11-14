Bombazo en la biología: expertos descubren por primera vez que animales y plantas se comunican con sonidos

Un estudio publicado en la revista eLife ha desafiado una de las creencias más arraigadas en la biología moderna: que las plantas son seres esencialmente silenciosos.

Esta investigación, liderada por la Universidad de Tel Aviv y divulgada por Earth.com, ha logrado captar y analizar sonidos emitidos por vegetales que se encuentran bajo estrés, y ha probado que ciertos animales los escuchan y los interpretan.

Este hallazgo podría transformar nuestra comprensión de la comunicación entre especies y la ecología en su conjunto.

Científicos confirman que las plantas emiten sonidos y los animales pueden oírlos

Durante años, los estudios sobre interacción entre organismos se centraron en estímulos químicos, visuales o táctiles. Sin embargo, el equipo dirigido por Yossi Yovel y Lilach Hadany descubrió que las plantas, especialmente en condiciones de sequía o daño físico, emiten clics ultrasónicos (imperceptibles al oído humano) que pueden alcanzar entre 20 y 60 kHz.

Esta frecuencia coincide con la capacidad auditiva de algunos insectos, como la rosquilla negra (Spodoptera littoralis), lo que sugiere un mecanismo evolutivo de comunicación mucho más sofisticado de lo que se pensaba.

Los insectos detectan sonidos del estrés en las plantas y modifican su comportamiento

Los investigadores realizaron una serie de pruebas en las que colocaron rosquillas negras en entornos controlados con altavoces reproduciendo grabaciones de sonidos emitidos por plantas estresadas.

El resultado fue claro: las hembras evitaban esas zonas al poner sus huevos, prefiriendo áreas asociadas a plantas sanas. Cuando se ensordeció a los insectos, el patrón desapareció, demostrando que el estímulo acústico era determinante.

Incluso en presencia de plantas reales, las rosquillas interpretaron correctamente los clics como una señal de advertencia, evitando depositar sus huevos en vegetales potencialmente inviables como fuente de alimento para sus crías.

Comunicación acústica vegetal: una red sonora aún por descubrir

Este descubrimiento no se produce en aislamiento. Durante años, se ha demostrado que las plantas se comunican mediante redes subterráneas de hongos que forman redes micorrícicas o a través de compuestos volátiles.

No obstante, el hecho de que produzcan sonidos medibles que afectan el comportamiento animal abre una dimensión completamente nueva en la biocomunicación.

Según los autores del estudio, los clics podrían ser el resultado del estrés hídrico, pero han adquirido una función ecológica secundaria como señales que informan al entorno sobre su estado.

Implicaciones de este hallazgo para la biología, la ecología y la agricultura

Los hallazgos sugieren que otros animales, además de las rosquillas negras, podrían estar escuchando a las plantas, lo que implicaría una red de interacción acústica aún por explorar.

Esta línea de investigación podría tener aplicaciones en agricultura sostenible, monitoreo ambiental o incluso en el desarrollo de sistemas de alerta temprana basados en las «voces» de las plantas.

En definitiva, estamos ante un avance que no sólo transforma la biología, sino que también redefine nuestra relación con el mundo vegetal. Como señala el medio Earth.com, éste es apenas el inicio de un campo de estudio que promete revelar que, en la naturaleza, hasta el más sutil de los sonidos puede tener un propósito vital.