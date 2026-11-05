En 2018 Asturias empezó a controlar a la avispa asiática invasora: 8 años después han capturado 809.803 avispas reinas instalando 51.665 trampas, y el plan continúa

Asturias mantiene desde 2018 una estrategia de control de la avispa asiática (Vespa velutina), una especie invasora que amenaza especialmente a las abejas y otros insectos polinizadores.

Ocho años después del inicio de las actuaciones, el balance alcanza las 809.803 reinas capturadas y 51.665 trampas instaladas. El Principado prepara nuevas medidas para contener su expansión.

La cifra refleja la dimensión de un operativo en el que participan la Administración autonómica, los ayuntamientos, las asociaciones de apicultores y los voluntarios. La plataforma AvisAp ha registrado 79.279 avisos ciudadanos relacionados con la presencia de nidos desde el comienzo del programa.

La campaña de primavera de 2026 permitió retirar otras 111.011 reinas fundadoras mediante 5.389 trampas. Esta fase es importante porque permite actuar antes de que las nuevas colonias alcancen su desarrollo y produzcan más ejemplares.

¿Cómo funciona el plan de control de la avispa asiática en Asturias?

El dispositivo concentra buena parte de sus esfuerzos en los primeros meses del año. Las reinas salen de la hibernación entre febrero y marzo y comienzan a buscar lugares donde construir sus nidos.

Por eso, el Principado desarrolla el trampeo desde principios de febrero hasta finales de junio, antes de que aparezca la primera generación de obreras.

El informe oficial del Operativo de Control de la Avispa Asiática en Asturias de 2025 explica que los técnicos diseñan la distribución de las trampas mediante análisis geográfico.

Para ello, priorizan las zonas donde aparecieron nidos durante los tres años anteriores y los lugares con focos recurrentes. También recomiendan colocarlas en espacios soleados, protegidos del viento y cerca de plantas en flor.

Durante 2025, el operativo desplegó 5.524 trampas en 61 concejos y consiguió capturar 109.986 reinas. El documento también recoge 58.872 obreras y 10.308 nidos neutralizados. Estas cifras muestran que el trabajo no termina con la captura de ejemplares, sino que los equipos también localizan y eliminan las colonias que la especie desarrolla durante el año.

El balance acumulado de 809.803 reinas y 51.665 trampas corresponde a los datos actualizados hasta 2026, según informa Agronews Castilla y León. La campaña de primavera de ese año sumó 111.011 capturas, una cifra que confirma la continuidad del esfuerzo preventivo.

¿Por qué preocupa tanto la expansión de la avispa asiática?

La Vespa velutina procede del sudeste asiático y llegó a Europa a través de Francia en 2004. En España, las primeras detecciones confirmadas datan de 2010. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recoge su impacto sobre los insectos autóctonos, especialmente las abejas y otros polinizadores.

Su presencia afecta directamente a la apicultura. Los avispones cazan abejas cuando salen de las colmenas y pueden provocar pérdidas de ejemplares, reducir la producción de miel y aumentar los gastos de protección. Por otro lado, perjudican a la biodiversidad por la presión que ejercen sobre distintas especies de insectos.

Asturias prepara nuevas medidas contra la avispa invasora

El Gobierno autonómico trabaja en una nueva estrategia para adaptar el control de la especie a su evolución en el territorio. La propuesta incorpora las aportaciones de un comité asesor en el que participan representantes del sector agrario, apícola, conservacionista y del voluntariado.

La colaboración ciudadana seguirá teniendo un papel importante. A través de AvisAp, los vecinos pueden comunicar la localización de posibles nidos para facilitar su inspección y posterior neutralización.

Con más de 79.000 avisos registrados desde 2018, Asturias mantiene un dispositivo que combina prevención, vigilancia y eliminación de colonias.