Los expertos en plagas lo confirman: si tras la lluvia aparecen insectos voladores en tu casa, hay que comprobar si son hormigas o termitas antes de llamar a los fumigadores

Encontrar decenas de insectos con alas revoloteando junto a una ventana, o un montón de alas transparentes en el alféizar, es una escena habitual en muchas casas cuando vuelve el calor tras unos días de lluvia, y es que la humedad y la temperatura despiertan a las colonias que viven bajo el suelo.

Sin embargo, no todos esos insectos suponen el mismo problema. Saber si son hormigas o termitas cambia por completo lo que hay que hacer y lo que puede costar.

Por qué aparecen insectos voladores en casa después de la lluvia

Lo que se ve en esos días es el vuelo nupcial, la etapa reproductiva de hormigas y termitas. Cuando la humedad y el calor son los adecuados, las colonias sueltan a la vez a machos y hembras con alas, que salen a aparearse y fundar nuevos nidos. Después de volar, unos y otros pierden las alas.

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Misisipi, en Estados Unidos, explica por qué conviene identificarlos antes de actuar. Si son termitas, significa que el edificio está infestado y necesita un tratamiento profesional, que allí cuesta alrededor de 1.000 dólares, unos 900 euros, o más según el tamaño de la vivienda. Si son hormigas, puede hacer falta algún tratamiento, pero a menudo basta con aplicarlo uno mismo, y aunque se contrate a una empresa, el coste es mucho menor.

Las hormigas obreras nunca tienen alas, así que los ejemplares alados que entran en casa son siempre machos o futuras reinas en busca de un sitio donde fundar su colonia.

Qué diferencia hay entre el peligro de las hormigas voladoras y el de las termitas

Las termitas no pican ni transmiten enfermedades a las personas, pero se alimentan de la celulosa de la madera y la consumen desde dentro. Una viga, un marco de puerta o un zócalo pueden parecer intactos por fuera mientras están huecos por dentro, de modo que el daño se descubre cuando ya está avanzado. Si los insectos salen de una grieta en la madera, la sospecha es mayor. En España, las más extendidas son las termitas subterráneas, que viven en el suelo y suben hasta la madera de las casas.

Las hormigas voladoras suelen ser una molestia pasajera. El vuelo dura pocos días y muchas mueren dentro de casa sin llegar a formar un nido. La gran mayoría tampoco daña la madera.

La excepción, eso sí, es la hormiga carpintera, que excava galerías en la madera para anidar, aunque no se la come. Su daño es más lento y más fácil de detectar que el de las termitas, porque deja a la vista pequeños montones de serrín junto a los agujeros.

Cómo diferenciar una hormiga voladora de una termita en tres pasos

La Universidad Estatal de Misisipi asegura que distinguirlas es bastante sencillo, sobre todo con una lupa. Hay que atrapar un ejemplar y fijarse en tres partes de su cuerpo.

Mirar la cintura: la hormiga tiene una cintura estrecha y muy marcada entre el tórax y el abdomen, mientras que la termita tiene el cuerpo ancho, sin estrechamiento. Comparar las alas: en la hormiga, las delanteras son claramente más largas que las traseras, y en la termita las cuatro miden lo mismo y doblan la longitud del cuerpo. Observar las antenas: las de la hormiga forman un codo, y las de la termita son rectas y parecen un collar de cuentas.

Como las dos pierden las alas poco después de volar, un montón de alas en el suelo no es suficiente para saberlo. Si todas tienen el mismo tamaño, apuntan a termitas. El color no ayuda mucho, porque en ambos casos va del marrón claro al negro según la especie.