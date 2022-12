Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, atendió a los medios de comunicación en la previa de los octavos de final que medirán al combinado marroquí contra España. En una sala de prensa abarrotada, el entrenador aseguró que se «enfrentan a uno de los mejores equipos del mundo y es uno de los favoritos». «Tenemos diferentes cuestiones que evaluar. Tenemos un día más de preparación para intentar dar la campanada. Si conseguimos eliminar a España sería una gran sorpresa», continuó.

Tocados

«Tenemos muchas incertidumbres como en todos los partidos. Tomaremos la decisión sobre la alineación el mismo día. Veremos cómo está Achraf. Si está al cien por cien jugará y si no otro entrará en un lugar».

España

“Tenemos muchos jugadores que juegan en España. Es un país que sentimos muy de cerca. Nos encanta el fútbol español. Desde que entrenamos en esta competición sólo hemos jugado finales, esta es la cuarta y vamos a intentar ganarla”.

Romain Saïss

“Es nuestro capitán. Es una persona muy importante. Es el líder y es un placer que esté con nosotros. A veces se le subestima, pero en el Mundial ha podido hacer gala de su Mundial”.

Preparación del partido

«No tenemos tanto tiempo. Hay que centrarse en España. Lo primero era clasificarse como primeros. Mentalmente, vamos a ver que es un partido de alto nivel y hay que estar concentrados. Hay que estar al cien por cien durante los 90 minutos».

Luis Enrique

«Sólo nos importa nuestro partido. También hemos descansado. Tienen un gran seleccionador, me encanta su personalidad y como supera la presión. Lo importante es el fútbol. Me parece fantástico su Twitch y a los mejor yo también me motivo para hacer lo mismo».

Momento físico

«Todos tienen que estar listos, pero también es importante el aspecto mental. Tenemos que darlo todo y el que esté cansado de que salga y vaya al banquillo, que entrará otro que lo dará todo. Un equipo como el marroquí cuenta con todo para rendir al máximo nivel. Tenemos miembros españoles en el equipo médico que nos han ayudado».

El árbitro

«Lo que sucedió en 2018 ya ha pasado. El arbitraje forma parte del fútbol. Nuestro árbitro contra Croacia lo hizo muy bien. Lo importante es que tenemos que ser nosotros mismos y lo demás llegará con la ayuda de Dios».

Revancha

«No buscamos revancha. Todos los aspectos negativos del pasado ya han cambiado. Son dos equipos que rayan al máximo nivel. No tenemos que hablar de esto».

Ambición

«Mis ambiciones es verdad que no conocen límite»

Prensa española

«No me importa lo que digan. Están jugando su papel, como la prensa marroquí. Esto es fútbol. Cuando empezamos a ver lo que han dicho uno y otro, pues bueno. Tenemos jugadores nacidos en territorio español, pero son marroquíes».

Posibilidades de ganar

«Somos capaces de lo mejor, pero tengo los pies en el suelo. Queremos ganar, pero les respetamos mucho. Estamos en octavos y todo se resumen en los detalles. Ellos tienen más experiencia. Hay que dejar el lado emocional a un lado y sacar lo mejor de nosotros mismos. Depende de nosotros dar una alegría a nuestra nación».

Jugar en casa

«Todos quieren venir a Doha e ir al estadio. Nos apoyan también los africanos. Espero que mi combinado despliegue un gran fútbol para pasar a cuartos».

Importancia del partido

«Espero que haya más partidos históricos. Les he dicho que no podemos volver a México 86 y derrotar a Alemania. Tenemos 24 horas para ganar el partido. Por el lado emocional es importante y hay que buscar un equilibrio. Puede pasar a la historia, pero no queremos meter presión».

Opciones de ganar el Mundial

«Yo dije que podíamos ganarla. Tienen que tener sueños. África nunca ha ganado un Mundial. Podemos ganarla y yo a los medios africanos les pido que nos ayuden».

España

«A mí me gusta la cultura del fútbol de España. Siempre juega de una misma manera y no cambia la actitud, siempre quiere la pelota. Si cambian la camiseta sabes que es España. Nosotros también tenemos actitudes para meter problemas. No veo puntos débiles, sólo calidad».

Objetivo

«Nos centramos en nuestro trabajo. He intentado la mentalidad de ir partido a partido».

Último representante africano

«No tenemos nada que perder. Vamos a hondear la bandera de Marruecos y queremos que todo el mundo árabe esté con nosotros».

Mensaje al equipo

«Les voy a pedir que disfruten. Tengo que equilibrar las emociones. No quiero transmitir nada complejo. Estamos jugando a un nivel altísimo. Tenemos que darlo todo, respetamos a España, creemos que es favorita, pero vamos a por todas».

Cambio de la Selección

«España es una de las mejores del mundo porque saben lo que proponen. En los últimos 20 partidos han tenido un 60% de posesión. Van a tener la pelota, pero tenemos otras armas. Ya se vio con Croacia, Bélgica o Canadá. Esperemos que España no sepa qué hacer con el balón».