Walid Regragui, seleccionador marroquí, aseguró en rueda de prensa que el combinado africano afronta «recuperado y sin bajas» las semifinales del Mundial que le medirán el miércoles a Francia. «Tenemos muchos tocados, pero nos recuperamos bien, tenemos un equipo médico de alto nivel, cada día nos dan buenas noticias», explicó el técnico ante los periodistas.

«Esperamos cada vez al último minuto para tomar una decisión. Pero nadie está ‘out’ ni ‘in’. Pondremos el mejor equipo posible, con jugadores al 100%», señaló el técnico nacido en Francia, sin querer ofrecer más detalles sobre el estado físico de sus jugadores.

La pareja de centrales formada por Nayef Aguerd y Romain Saïss es duda para la primera semifinal de un Mundial que disputa un equipo africano. El primer jugador se perdió el duelo de cuartos ante Portugal (1-0), reemplazado por Jawad el Yamiq, y el segundo, capitán, salió en camilla tras 55 minutos.

Sobre el estilo de juego, explicó que Marruecos lo hará como sabe. «¡Cómo os hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión. Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Si nos la dan, pues bien, ya veremos y haremos lo que sea para que no nos ganen. No creo que nos dejen la posesión. El City tiene el 70%, pero han visto los jugadores que tiene… Con de Bruyne y Bernardo Silva vas a tener el balón. Se habla del tiki taka, cuando tienes a jugadores que pueden está bien. Ya sé que los europeos critican nuestro juego. Tenemos ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo. Mira Francia contra Inglaterra, menos posesión, pero ganaron. Son los mejores. La Francia de 2018 me hizo soñar. Deschamps es el mejor del mundo. Espero que no nos respete mañana Francia. Si lo hacen será más complicado», aseguró».

También habló de Mbappé y Achraf, el gran duelo del partido: «Si alguien conoce mejor a Mabppé que yo, es Hakimi. No vamos a hacer nada especial porque por desgracia Francia no es solo Griezmann. Dembelé es el complemento perfecto de Kylian. Va a ser un bonito duelo entre Achraf y Mbappé. Habrá que anular a Kylian pero no solo él. Hakimi está súper motivado para ganar a su amigo».

Por último, habló sobre su doble nacionalidad, marroquí y francesa: «Es un honor medirme a Francia, no es que me aporte más medirme con Francia, Inglaterra, o el que sea. Estoy aquí como entrenador de mi país y lo otro no es importante. Hemos jugado también contra Bélgica y el mensaje es el mismo. Haremos la fiesta igual, lo más importante es el fútbol y ganar y lo que me importa es que nos medimos al mejor del mundo».