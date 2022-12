Protagonista Mateu: charla con Messi, tuit de Aguero, 10 de descuento… ¡y 15 amarillas!

Mateu Lahoz fue designado para dirigir este partido entre Holanda y Argentina y no dejó indiferente a nadie, hasta el punto de recibir las críticas de más de uno, como el Kun Aguero quien no dudó en dedicarle un tuit a los pocos minutos del inicio. Después, también desesperó al cuerpo técnico de la Albiceleste cuando amonestó con tarjeta amarilla en el minuto 30 a Walter Samuel, ex jugador y ayudante de Lionel Scaloni. Cuando pitó el descanso, se pudo ver una charla de varios minutos entre Messi y Mateu, viejos conocidos de la Liga. Después amonestó con amarilla a Van Dijk tras una multitudinaria tangana y para terminar, dio 10 minutos de descuento. Por si esto no fuera poco, el partido acabó con 15 amarillas.

Este arbitro como le gusta llamar la atención Dios mío . 🤦🏽‍♂️ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

«Este arbitro como le gusta llamar la atención. Dios mío», comentaba el ex futbolista del Manchester City. Más tarde, Mateu y su cuarto árbitro dieron 10 minutos de añadido, una decisión que volvió a ser reprobada por Aguero. «10??????», comentaba mientras añadía emoticonos riéndose. Por otro lado, también quiso dar explicaciones con una imagen de su no buena relación con el árbitro español cuando este ya le dirigiera en un partido de Champions League con el equipo inglés.

10 ??????????? 🤣🤣🤣 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 9, 2022

Mateu Lahoz fue el encargado de dirigir el segundo encuentro de cuartos de final entre holandeses y argentinos. El colegiado español se caracteriza por un estilo de arbitraje diferente. A él también le gusta ser protagonista y hablar mucho con los jugadores, como hizo con Leo Messi en el momento que pitó el descanso. Luego, en el minuto 89 y antes de conceder el largo descuento de 10 minutos, se produzco una espectacular tangana entre los futbolistas de ambos equipos en la que se saldó con tan solo una tarjeta amarilla.

Estos 10 minutos de añadido permitieron a los holandeses a igualar el encuentro más allá del minuto 100. Mateu concedió la falta previa al gol fuera de tiempo, lo que despertó el tremendo enfado de los jugadores argentinos al finalizar el tiempo reglamentario. De hecho, se produjo una segunda tangana entre los jugadores de ambos equipos, mientras Mateu observaba a quién amonestar, aunque finalmente decidió no sacar ninguna tarjeta.

Fue en el 101′ cuando los europeos, anotaron el 2-2 despertando la locura del banquillo y los pocos aficionados presentes en el estadio. Esto hizo que el partido se fuera a la prórroga cuando todo hacía indicar que Argentina se clasificaba para las semifinales de este Mundial. En el minuto 84, la Albiceleste vencía por 0-2 y, contra todo pronóstico, acabó en la prórroga.

15 amarillas

Mateu Lahoz sacó un total de 15 amarillas en el encuentro. 12 de ellas en los primeros 90 minutos, dos más fueron en la prórroga y una última en la propia tanda de penaltis. El colegiado español había pitado 42 faltas en lo que iba de Mundial y en este encuentro concedió un total de 48, de las cuales 30 de ellas fueron para Holanda. Es decir, sacó una amarilla por cada cuatro faltas.