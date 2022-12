México podría declarar ‘persona non grata’ a Messi

La ‘patada’ de Leo Messi a la camiseta de México sigue dando que hablar. El argentino disputa este viernes los cuartos de final del Mundial de Qatar contra Holanda, sin embargo, los seguidores de la Tri todavía se acuerdan de lo sucedido en el vestuario de Argentina tras el partido. María Clemente García Moreno, una política y activista transgénero mexicana, ha solicitado que se declare al 10 de la albiceleste persona non grata por un gesto que considera de desprecio hacia su país.

La influyente política de Morena ha presentado oficialmente una moción para que condenen al futbolista argentino, y no le permitan volver a entrar a México. Declarar a alguien persona non grata significa que no es bienvenido. Este recurso legal se utiliza habitualmente en diplomacia internacional para impedir la entrada de una persona extranjera al país. Según María Clemente, el gesto de Messi desplazando la camiseta de la Tri, que se encontraba en el suelo, como apartándola, al quitarse la bota, supone un desprecio enorme y por eso no quiere que Leo vuelva a poner un pie en México.

«La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano argentino y Nacionalidad española, Lionel Andrés Messi Cuccitini, por su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante el Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) el sábado 26 de noviembre de 2022», reza el documento presentado por Clemente.

La polémica con Canelo Álvarez

Toda esta polémica comenzó porque el vídeo de Messi apartando la camiseta, que se encontraba en el suelo, al quitarse la bota se hizo viral y le llegó a Canelo Álvarez. El boxeador mexicano arremetió contra el futbolista del PSG por pegarle una patada a la camiseta de la Tri, tanto es así que hasta Guardado, capitán de la selección mexicana, tuvo que salir en su defensa para restarle importancia al asunto y zanjar la polémica.

Después de estas declaraciones, Canelo Álvarez entendió que el astro argentino no había cometido ninguna ofensa contra su país y que son cosas normales que suceden en los vestuarios. Por eso, el boxeador le pidió disculpas públicamente y zanjó el asunto. Cuando parecía que la polémica estaba terminada y enterrada, ha aparecido esta política mexicana para reabrir un debate que no tiene ni pies ni cabeza y pedir que declaren a la estrella de la albiceleste persona non grata.