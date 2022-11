Portugal Vs. Uruguay en directo, hoy: dónde ver el partido del Mundial de Qatar en vivo

Portugal y Uruguay se enfrentan en la segunda jornada del Grupo H del Mundial de Qatar 2022 en busca de los tres puntos. Los lusos tendrían un lugar en octavos asegurado si vencen hoy mientras que los charrúas necesitan como mínimo puntuar para no complicarse en la última jornada. Sigue en directo el partido con el minuto a minuto, ocasiones en vivo y goles de este Portugal – Uruguay.

Buena aproximación ahora tras un centro por la izquierda que no llega a rematar ni Bentancur ni Núñez.

Recupera la pelota Betancur, que pone la directa hacia la portería lusa. Se encuentra por el camino con Carvalho y Dias y con un uno dos se va de ambos y se planta delante de Costa pero en el mano a mano gana la partida el portero.

Balón largo de Neves para el desmarque de Bruno Fernandes, que logra cabecear antes de que la pelota salga por línea de fondo. Lo atrapa el meta charrúa… aunque era fuera de juego.

Está mejor asentada Portugal sobre el césped, más segura y con más ideas con la pelota, dominando y llegando a las inmediaciones del área. A Uruguay, muy replegada y contemplativa de momento, le dura muy poco la pelota.

Latigazo del portugués de libre directo, algo escorado a la izquierda, que desvía la barrera. Fue Vecino con la testa.

Se buscó el espacio Joao Félix para probar el disparo con la diestra pero de nuevo tenía encima a su compañero de club Giménez, que taponó y mandó a córner la pelota.

Pide toda Portugal la amarilla para Bentancur, que sería la segunda. Le entró por detrás a Neves pero quizá no fue tanto como para irse expulsado.

Cabecea Giménez un balón servido desde el córner pero no logra ir a puerta.

Buena conexión entre Cristiano y Bruno Fernandes, que intentaron la pared pero la acabó cortando Giménez.

Disparo lejano de Bruno Fernandes que no encuentra portería.

Pisotón feo de Bentancur que ve la primera amarilla.

La pelota está en los pies de Portugal, que tiene el dominio y quiere llevar el control.

Comienza el Portugal – Uruguay con todo en juego. Primera pelota para los lusos.

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Carvalho, Bernardo Silva, Neves; Bruno Fernandes, Ronaldo y Joao Felix.

Esta es la alineación de Uruguay ante Portugal: Rochet; Giménez, Godín, Coates; Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera; Cavani y Darwin Núñez.

Así sale Portugal esta noche: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Carvalho, Bernardo Silva, Neves; Bruno Fernandes, Ronaldo y Joao Felix.

Que a 𝗠𝗮𝗴𝗶𝗮 comece! 🪄 Este é o nosso 11 Inicial para hoje! 👥🇵🇹 #VesteABandeira

Let the 𝗦𝗵𝗼𝘄 begin! 🎭 This is our Starting 11 for today! 👥 #WearTheFlag pic.twitter.com/riGoQ3zyYQ

— Portugal (@selecaoportugal) November 28, 2022