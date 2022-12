Oficial: De la Fuente toma las riendas de España

Luis Enrique ya ha dejado de ser seleccionador español y, minutos después, la Federación ha comunicado que Luis de la Fuente es el nuevo dueño del banquillo de España. El riojano se hará del equipo nacional como sustituto del asturiano tras un decepcionante Mundial en el que España quedó apeada en octavos de final. La Federación se ha decantado por un técnico de consenso que conoce muy bien a la mayor parte de los jugadores que representaron al país en Qatar.

El técnico de 61 años entró en la estructura federativa en 2013 y desde entonces ha entrenado a la selección sub-19, a la sub-21 y a la olímpica. En todas esas andaduras, Luis de la Fuente ha conseguido resultado destacados como el triunfo en la Eurocopa sub-19 de 2015, la Eurocopa sub-21 en 2019 o la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Todos estos méritos, unido a una labor humilde y como hombre de la casa, han hecho que Luis Rubiales y José Francisco Molina se hayan decantado por ascender a Luis de la Fuente. El técnico es muy respetado por los jugadores de la selección porque casi todos ellos estuvieron a su órdenes en las categorías inferiores.

Antes de acceder a los banquillos, Luis de la Fuente fue un destacado jugador en las filas del Athletic de Bilbao –con el que ganó dos Ligas de la mano de Javier Clemente– y en el Sevilla. Llegó a disputar un total de 12 temporadas en Primera División siendo convocado con la selección sub-21 y con la selección olímpica.

Luis Rubiales ha optado por un perfil menos agresivo que el de Luis Enrique para dar continuidad al proyecto y ha optado por no renovar al asturiano en su cargo. Luis de la Fuente tiene en el horizonte la Final Four de la Nations League de 2023 como primera prueba de fuego, aunque el fútbol de selecciones no parará en 2024 con la Eurocopa de Alemania.

El adiós de Luis Enrique

Luis Enrique a puesto punto final a su segunda etapa como seleccionador tras alcanzar las semifinales de la Eurocopa y caer frente a Italia, perder la final de la Liga de Naciones contra Francia, volver a lograr la clasificación para una Final Four que se celebrará el próximo verano y caer eliminado de forma prematura en el Mundial de Qatar.

«La RFEF quiere agradecer el trabajo de Luis Enrique y todo su cuerpo técnico al frente de la Selección nacional absoluta a lo largo de los últimos años», reza el comunicado de la Federación.

Comunicado íntegro

La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Futbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto el presidente, Luis Rubiales, como el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada.

El entrenador asturiano consiguió dar un nuevo impulso al combinado nacional desde su llegada, en 2018, a través de una profunda renovación que ha consolidado un relevo generacional en el equipo y en el fútbol español.

Luis Enrique consiguió la clasificación para dos Final Four de la UEFA Nations League, de las tres que disputó como técnico; y alcanzó las semifinales de la Euro 2020 con un sello propio y a través de un estilo definido. Apostó por el talento joven y ha sembrado de esperanza el futuro de la selección española.

La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa.