Luis de la Fuente, el hijo de la Berti que llegó a la cima

Luis de la Fuente encara el mayor reto de toda su carrera deportiva: dirigir a la selección absoluta. Esta oportunidad, el sueño de cualquier entrenador español que se precie, a buen seguro que será recibida con euforia en Haro, la localidad riojana que lo vio nacer hace 61 años. Allí dio sus primeras patadas a un balón y sus paisanos l0 recuerdan con cariño, tanto que le han dedicado varios homenajes a a lo largo del tiempo.

Antes de ser futbolista profesional, y mucho antes de convertirse en seleccionador, el pequeño Luis era simplemente el hijo de la Berti. Su madre, Berta Castillo, abrió en 1943 y regentó uno de las tiendas con más solera de Haro, la ‘Mercería El Sol’ situada en la Plaza de la Paz jarrera. El negocio lo heredó hace unos años la hermana del nuevo seleccionador, Ana de la Fuente, que la transformó en una boutique actualmente en funcionamiento.

Animado por la afición al Athletic Club de su padre, Luis viajaba con frecuencia a Bilbao para asistir a partidos en San Mamés y años después acabaría siendo él mismo quien defendería la camiseta del club rojiblanco. Con apenas 15 años, el Athletic lo reclutó para su cantera y abandonó su amada localidad natal, donde vuelve siempre que puede y, últimamente, para encadenar reconocimientos.

En 1999, el Haro Deportivo, enrolado en la categoría Tercera RFEF, dio el nombre de Luis de la Fuente a su tradicional torneo de pretemporada. El club blanquinegro es el más importante de esta ciudad de unos 12.000 habitantes que está considerada la capital del vino del Rioja por sus bodegas centenarias. A todo amante del vino le suenan a música celestial los nombres de Muga, López Heredia, CVNE o Gómez Cruzado.

Precisamente en los últimos días el Ayuntamiento de Haro ha aprobado definitivamente que el Estadio Municipal de Deportes El Mazo sea renombrado en honor al nuevo seleccionador. Antes, en 2015, De la Fuente fue nombrado ‘Jarrero Ilustre’. «Siempre me he sentido querido por mi pueblo y eso es lo más grande que me llevo», dijo aquel día. Ahora, el hijo de la Berti llevará el nombre de Haro por todo el mundo.