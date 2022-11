El Mundial de Qatar 2022 comenzó con polémica por la prohibición de beber cerveza en los estadios y sus alrededores. Una decisión que afectaría muy de lleno a los que son grandes bebedores de esta bebida como son los aficionados ingleses. No obstante, en la Fan Fest, zona habilitada para todos los aficionados, sí que está permitido beberla. Y ahí fue cuando en la noche de este domingo se produjo una graciosa historia con dos aficionados de Inglaterra cuando fueron a buscar cerveza y acabaron en el palacio del hijo de un jeque de Qatar.

En un país donde existen tantas restricciones, especialmente en materia de alcohol, estos dos aficionados trataban de buscar un sitio para comprar esas ansiadas cervezas, lo que no esperaban era encontrarse con dos hombres qataríes que les invitaron a tomarlas en su casa. Lo que no sabían era que el domicilio iba a ser el palacio de un jeque llena de pájaros exóticos, monos y leones.

“We met one of the Sheikh’s sons & he took us back to the palace!” 😮

“We were on the hunt for beers and we ended up at a big palace, we saw his monkeys & exotic birds!” 🐒

These England fans are out in Qatar & you HAVE to listen to their story! 🤣#FIFAWorldCup #TSWorldCup pic.twitter.com/RlclrsnEsP

— talkSPORT (@talkSPORT) November 20, 2022