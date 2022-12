Deschamps pretende bloquear la selección francesa a Zidane hasta 2026

Hay dudas en el futuro del banquillo de Francia. Zinedine Zidane estaba en espera para tomar el relevo a Didier Deschamps a la conclusión del Mundial de Qatar 2022, pero llegar hasta la final ha hecho que el escenario sea diferente. El actual seleccionador podría seguir en el cargo. Tiene una reunión pendiente para enero con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel le Graet, donde tratarán su renovación y, en caso de que decida seguir, quiere hacerlo hasta el próximo Mundial 2026.

El técnico estaría dudando si continuar en el cargo o no. Tras 10 años al frente del banquillo, en los que ha conseguido un Mundial, un subcampeonato del mundo y otro de Europa, no tiene decidido si sigue, pero lo que sí que sabe es que si opta por mantenerse en el banquillo de la selección gala, no sería hasta la Eurocopa 2024, sino hasta el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Aún tiene hasta enero para decidir qué hacer. Será entonces cuando se cite con Le Graet para comunicarle sus intenciones. La Federación daba por hecho que el fin de la era Deschamps llegaba tras el Mundial de Qatar 2022, con el fin de su contrato. Sin embargo, el haber llevado de nuevo a la final a Francia abre otro escenario. Lo que está por verse es si aceptarían la condición del seleccionador de firmar por cuatro años en lugar de dos.

Lo lógico sería que Deschamps renovase hasta el próximo campeonato importante, la Euro de Alemania, pero la condición que plantea de cara a una posible renovación sí que la tendría clara. Así lo cuenta L’Equipe, que señala que el técnico aún no ha tomado una decisión clara pero que sí que piensa en cumplir un nuevo ciclo mundialista.

Zidane, en espera

De la decisión de Deschamps y el acuerdo al que llegue el todavía seleccionador con Le Graet dependerá el futuro de Zinedine Zidane. El ex entrenador del Real Madrid está sin equipo desde que dejara el conjunto blanco en 2021 y sueña con ponerse al frente de la selección de su país, con la que ya fue campeón del mundo en 1998 como jugador –al igual que Deschamps– y subcampeón en el año de su retiro, 2006.

En estos últimos años no le han faltado ofertas, tras dejar con éxito el club blanco, con el que ganó tres Champions y dos Ligas. Sin embargo, ninguno de los proyectos le ha seducido, puesto que su objetivo es llegar a Clairefontaine. Ahora, el éxito de Francia en Qatar puede aplazar ese desembarco más tiempo del esperado, puesto que de renovar, Deschamps podría hacerlo hasta 2026.