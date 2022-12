Deschamps cambia los planes de Zidane

Didier Deschamps continuará en el banquillo de Francia hasta la Eurocopa de 2024. El seleccionador galo tenía la opción de renovar su contrato en caso de llegar a las semifinales del Mundial y desde Francia apuntan a que habría dado el ok para seguir dos años más como técnico. Esto afecta directamente a Zinedine Zidane, que ve como su deseo de entrenar algún día a su país se retrasa, como mínimo, dos años más. El galo era el principal candidato para hacerse cargo del combinado nacional, pero finalmente el actual seleccionador continúa hasta el torneo que se disputará en Alemania.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, había anunciado antes del torneo que Deschamps podría decidir su futuro si el combinado bleu, actual campeón mundial, alcanzaba las semifinales de este torneo. Así que la victoria de Francia ante Inglaterra tenía premio para Deschamps. El pase a semifinales del Mundial le valía la ampliación de contrato al seleccionador y finalmente habría dado el «sí» para continuar al mando de la actual campeona del mundo hasta la próxima Eurocopa que se celebrará en el año 2024.

Por otro lado, Zidane ve como sus planes varían, aunque esto no le afecta especialmente. El ex entrenador del Real Madrid vive feliz en el centro de la capital de España junto a su mujer Véronique y, por el momento, sus planes no varían. Desde que dejó el conjunto blanco ha tenido la opción de entrenar diferentes clubes, entre ellos PSG o Juventus, pero siempre ha dicho «no» esperando a ver qué pasaba con el banquillo de Francia.

Zidane mantiene su más absoluta tranquilidad. Si bien es cierto que su plan de entrenar en un futuro a la selección francesa se pospone durante un tiempo, Zizou no tiene la más mínima prisa por coger un banquillo. En los próximos meses valorará las diferentes opciones que hay en el mercado y, si alguna le satisface al cien por cien, la aceptará. Si no es así, seguirá disfrutando de la vida.

Hay que recordar que el pasado 25 de octubre, durante un acto, Zidane aseguró que volvería a entrenar pronto. «¿Cuándo lo volveréis a verme en un banquillo? Pronto, pronto. No estoy lejos de volver a hacerlo», aseguró el francés.