Cuándo es el Portugal - Uzbekistán: horario y canal de televisión para ver el partido del Mundial 2026 en directo y en vivo online.

Portugal y Uzbekistán se ven las caras en un partido muy importante para ellos, pero no decisivo. Todo se solucionará en la última fecha, pero ahora esta jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 será clave. Obviamente, el combinado europeo parte como favorito para llevarse el triunfo, pero han vivido una semana bastante dura cargada de críticas y polémicas, por lo que veremos cómo responden. Consulta la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en este choque que se juega en el Estadio de Houston.

Portugal – Uzbekistán del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Portugal se enfrenta a la de Uzbekistán en este partido que corresponde a la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 y que se jugará en el Estadio de Houston. El equipo dirigido por Roberto Martínez no pasó del empate (1-1) frente a la República del Congo en su debut en esta Copa del Mundo y es por ello que se desató un intenso debate y una polémica importante en torno a la figura de Cristiano Ronaldo. En este choque veremos si las aguas se han calmado en un duelo que los lusos deberían ganar fácilmente al combinado asiático, que cayó derrotado en su estreno.

La FIFA programó este apasionante Portugal – Uzbekistán correspondiente a la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 para este martes 23 de junio. Este organismo ha fijado el inicio del choque en el horario de las 19:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa de este choque como ha venido sucediendo durante toda la Copa del Mundo y que así el balón ruede de manera puntual en el Estadio de Houston.

Dónde ver en directo gratis el Portugal vs Uzbekistán: canal de TV y cómo ver online

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra durante la Copa del Mundo han sido RTVE y Dazn, pero el ente público sólo tiene un choque al día. Este Portugal – Uzbekistán de la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diversas plataformas, por lo que habrá que tener contratado este operador para poder disfrutar lo que suceda en el Estadio de Houston, ya que no será emitido gratis y en abierto por la TV.

Todos aquellos aficionados que están siguiendo fielmente la Copa del Mundo también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Portugal – Uzbekistán de la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 mediante la aplicación de Dazn. Esta app estará disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Eso sí, tenemos que destacar que también pone a disposición de sus clientes su página web para todos aquellos que quieran acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Estadio de Houston.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre todo lo que esté ocurriendo en la Copa del Mundo, ya que tenemos a un enviado especial. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Portugal – Uzbekistán de la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026. Una vez se escuche el pitido final en el Estadio de Houston publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el Portugal – Uzbekistán

Además, todos los aficionados que no vayan a poder disfrutar en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming del partidazo de la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio el Portugal – Uzbekistán. Emisoras como Cope, Radio Marca, RNE, Onda Cero o la Ser conectarán con el Estadio de Houston para contar el minuto a minuto de lo que suceda con los lusos.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Portugal – Uzbekistán?

El Estadio de Houston, conocido como el Estadio NRG y ubicado en la ciudad del mismo nombre, será el estadio donde se jugará el Portugal – Uzbekistán de la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026. Este campo es de fútbol americano y es la casa de los Houston Texans. Fue inaugurado en 2002 y tiene capacidad para recibir a más de 72.000 espectadores, esperándose un ambientazo para este choque que disputarán los lusos en la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado al árbitro Jalal Jayed para que imparta justicia en este emocionante Portugal – Uzbekistán que corresponde a la jornada 2 del grupo K del Mundial 2026. El colegiado marroquí es internacional desde 2019, por lo que tiene una trayectoria importante a sus espaldas y se espera que esté a la altura de este choque en el que los portugueses se juegan su pase a los dieciseisavos de final.