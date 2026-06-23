Alineación de Portugal para el partido ante Uzbekistán en el Mundial 2026 hoy: Cristiano lidera un equipo con cambios

Portugal se enfrenta este martes a Uzbekistán en Houston en el partido correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Después del empate en la primera jornada contra RD Congo, los de Roberto Martínez deben ganar al combinado asiático si no quieren complicarse todavía más la vida. Por eso el seleccionador ha apostado por una alineación de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo en ataque y Vitinha en la sala de máquinas.

A sus 41 años, Cristiano busca su gol que le permita convertirse en el primer futbolista de la historia en marcar en seis Mundiales diferentes. En el debut no pudo ver portería; fue Joao Neves el que anotó el único gol de los lusos en el partido. Luego, RD Congo empató justo antes del descanso. Frente a Uzbekistán, la estrella de Portugal tiene una nueva oportunidad para marcar un gol histórico.

El luso será la referencia ofensiva de Portugal en un partido en el que Roberto Martínez ha introducido algunos cambios respecto al primer encuentro. Uno de los más destacados es la presencia de Rúben Dias en el eje de la zaga. El central fue baja en el primer encuentro por unos problemas físicos de los que ya está recuperado.

Alineación de Portugal

Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Joao Félix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.