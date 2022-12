Cristiano da la espantada a la prensa tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo no salió por zona mixta tras la derrota de Portugal ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar. A pesar de que la FIFA obliga a todos los jugadores a pasar por delante de los periodistas tras los encuentros hablen o no, CR7 decidió que no lo iba a hacer, se marchó directamente al autobús y, por lo tanto, no habló sobre el futuro con su país. No fue el único jugador del combinado luso que no desfiló por delante de los medios comunicación.

Cristiano terminó muy afectado el duelo ante el combinado marroquí. En cuanto el árbitro argentino pitó el final del partido, se marchó a la carrera del terreno de juego llorando. El de Madeira no fue titular y jugó los últimos 40 minutos de la eliminatoria. No pudo ayudar a su país a pasar a, como mínimo, forzar la prórroga.

Cristiano Ronaldo ya es el futbolista que más partidos ha jugado con su país, junto a Bader Al-Mutawa, de Kuwait. Ambos han vestido en 196 ocasiones la camiseta de su nación. Además, deja Portugal tras haber ganado una Eurocopa, una Liga de Naciones y haber hecho 118 goles desde que debutó con el combinado luso en 2003. Nadie ha marcado tanto para su país.