Cristiano llora desconsoladamente tras caer en el Mundial

Cristiano Ronaldo no pudo contener la emoción tras la eliminación de Portugal contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El luso no fue de la partida en el encuentro, pero terminó el partido sobre el césped, entrando en el minuto 50 para tratar de darle la vuelta al marcador. No lo consiguieron y el gol de En-Nesyri les dejó fuera, lo que provocó que el capitán luso acabara llorando.

Tras un Mundial más que complicado para el ex jugador de Manchester United y Real Madrid, en el que ha perdido la titularidad con su selección después de 14 años sin ser suplente en un partido importante, Cristiano trató de salir al rescate de los de Fernando Santos, cuando el técnico le dio entrada. Pero falló. El delantero tuvo una oportunidad para batir a Bono, pero su disparo lo atrapó el meta sevillista.

Con el pitido final, Cristiano no pudo aguantar su llanto. En su quinto Mundial, buscaba conseguir el único título que le falta, pero no pudo ser. Una victoria por la mínima de los africanos les convierte en el primer equipo de la CAF que accede a unas semifinales en una cita mundialista, echando al astro luso del que se supone que será su último Mundial.

Ante Marruecos, Cristiano no fue de la partida, aunque sí que fue el primer cambio que hizo Fernando Santos. Con su entrada al césped, se convirtió en el jugador con más internacionalidades de la historia, empatando con el ex jugador kuwaití Al-Mutawa con 196 partidos jugador con su equipo nacional. Pero no podrá superarle al menos en este Mundial de Qatar, puesto que la derrota ante los marroquís les deja fuera.