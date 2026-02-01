Suena increíble, pero la ciencia lo confirma: tras 3 meses de convivencia, los gatos recuerdan a su dueño para siempre

La imagen del gato como un animal frío o distante carece de fundamento real para cualquier amante de los felinos. Sin embargo, ahora, esta afirmación está respaldada por la ciencia.

Aunque mucha gente piensa que los felinos se olvidan de sus dueños, la realidad apunta a que poseen un sistema de memoria mucho más complejo. Los gatos retienen caras y almacenan recuerdos vinculados a sonidos, olores y rutinas que les aportan seguridad en su día a día.

Un estudio liderado por el Centro de Investigación de Memoria Autobiográfica de la Universidad de Aarhus, tras consultar a cientos de propietarios felinos, determinó que los gatos poseen una capacidad asombrosa para evocar eventos del pasado, de forma similar a como nos ocurre a los humanos en nuestra cotidianidad.

La ciencia confirma que los gatos recuerdan a su dueño para siempre

A pesar de que suene increíble, basta con un periodo de apenas 3 meses de convivencia para que un dueño quede grabado de forma permanente en la memoria de su mascota. Según datos compartidos por Newsweek, este tiempo resulta suficiente para que el animal cree un vínculo que puede durar el resto de su vida. La clave reside en cómo los felinos estratifican sus experiencias en el hogar.

Expertos veterinarios consultados por el citado medio explican que los gatos valoran enormemente los espacios donde se sienten protegidos físicamente. El hecho de tener un lugar seguro para dormir, comer y jugar vincula directamente al humano con esa sensación de bienestar.

Por tanto, no se trata solo de un lazo emocional, sino de una asociación de supervivencia y confort que se fija en la memoria a largo plazo.

¿Por qué es importante la rutina para los gatos?

La estabilidad resulta fundamental para que el gato mantenga el recuerdo nítido de su entorno. Las rutinas constantes ayudan a que la información se asiente de forma sólida.

Si la relación fue estable y llena de cuidados, el animal conservará esa imagen mental de forma indefinida. La ciencia explica que incluso los ejemplares abandonados a menudo permanecen en el mismo lugar con la esperanza de que su antiguo dueño regrese.

La veterinaria Iryna Smyrnova explicó a Newsweek que los olores y los sonidos juegan un papel crucial para mantener vivos esos recuerdos durante meses o incluso años. Cuando un propietario se marcha de vacaciones, es posible que el animal muestre señales de añoranza. Los especialistas señalan que los gatos suelen buscar sitios con el aroma de su dueño, como la cama o la ropa sucia, o incluso reducir sus ganas de jugar y comer durante los primeros días.

El caso de los gatos que se viralizó en Instagram

Todo saltó a la luz tras un vídeo viral publicado en Instagram. La cuenta @oreoandpumpkinspice, que pertenece a dos felinos rescatados llamados Pumpkin y Oreo, explica cómo el tiempo compartido deja una marca imborrable.

Heather, la propietaria de estos animales, confirmó a Newsweek el consuelo que supone saber que el amor y el cuidado permanecen en ellos de forma constante.

«Aprender que los gatos nunca olvidan realmente a sus dueños fue increíblemente reconfortante para mí. Es reconfortante saber que el amor, el cuidado y el vínculo que construimos con ellos realmente permanecen con ellos», dijo la dueña de los gatos.

«Amamos profundamente a nuestras mascotas, y darme cuenta de que nos aman tanto como nosotros a ellos, a su manera tranquila y leal, realmente me acompañó», añadió Heather.