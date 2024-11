¿Por qué tu perro te sigue cuando vas a salir de casa? El veterinario lo explica

No falla. Cada vez que te preparas para salir de casa, ahí está tu perro: siguiéndote de cerca como si supiera de antemano que estás a punto de irte. Este comportamiento, tan común en estas mascotas, despierta la curiosidad en muchos dueños que se preguntan si existe una razón detrás de esa fidelidad.

Los veterinarios te explican las razones que lo originan, revelando aspectos fascinantes sobre la relación entre perros y humanos. La próxima vez que tu perro te siga al salir, ya conocerás el verdadero motivo detrás de ese acto tan cotidiano y especial.

Los motivos por los que tu perro te sigue cuando vas a salir de casa

Los expertos en animales te explican por qué tu can te sigue cuando vas a salir de tu hogar. La doctora en Medicina Veterinaria y veterinaria del East Ridge Animal Hospital, Meaghan Thomas, señala en The Dog People by Rover que tu mascota se comporta así porque «quiere estar cerca de ti o siente curiosidad». No obstante, si tu perro se comporta como si fuera velcro, a veces indica «ansiedad por separación o estrés».

Las razones más frecuentes por las que tu peludo de cuatro patas te sigue a todas partes son las siguientes:

Tu perro te quiere: este animal establece vínculos fuertes con sus dueños. Si tu mascota te ve como su persona favorita, querrá estar a tu lado el máximo tiempo posible. Se aburre y quiere llamar la atención: los canes son muy sociales y necesitan interacción y estimulación mental. Si tu perro se aburre o le falta entretenimiento, te seguirá para intentar encontrar lo que necesita: algo interesante para distraerse. Tu can quiere sentirse cómodo: al estar cerca de sus propietarios, los perros buscan comodidad y seguridad. Su instinto de ir en manada, hacen que te vean como un «líder» y que te sigan. Le genera ansiedad quedarse solo: el apego hacia sus dueños hacen que quieran estar con ellos en todo momento. Está enfermo o le duele algo: estos expertos explican que cuando un perro no se encuentra bien, «puede pegarse a tu lado en busca de alivio o para comunicarte su angustia». Si tu mascota presenta otros signos de enfermedad o dolor, es importante que acudas a un veterinario. Es de una raza concreta: hay varios razas que siguen más a las personas que otras, como los border collies, pastores alemanes, perros boyeros, etc.

Entender por qué tu perro te sigue al salir de casa revela mucho sobre su instinto de apego y con la conexión que tiene contigo. Este comportamiento está relacionado con su naturaleza de manada y el vínculo emocional que comparten. Si comprendes estar razones, puedes fortalecer la relación con tu mascota y mejorar su bienestar y confianza.