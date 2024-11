¿Pueden llorar los perros? Esto es lo que significan las lágrimas de tu mascota según los veterinarios

¿Alguna vez has visto a tu perro con lágrimas en los ojos y te has preguntado si está llorando de verdad? La idea de que nuestros compañeros caninos puedan derramar lágrimas como expresión de sus emociones puede sorprender a muchos, pero no es tan simple.

Los veterinarios explican que, aunque los perros sí producen lágrimas, estas no tienen la misma función emocional que en los humanos. Sin embargo, cuando ves que los ojos de tu mascota están húmedos, hay varias razones detrás que podrían estar enviándote un mensaje importante sobre su salud o bienestar. ¿Quieres saber cuáles?

Los motivos detrás de las lágrimas de los perros

A diferencia de los humanos, los perros no lloran cuando están tristes. Sin embargo, hay otras razones detrás de las lágrimas de estos animales y no están relacionadas con las emociones.

Según los expertos de The Dog People by Rover, el «hecho de que los perros puedan experimentar emociones y producir lágrimas no significa que ambas acciones estén relacionadas». Un estudio sugiere que los perros pueden derramar lágrimas de alegría, pero hay varios expertos que se muestran escépticos con esta teoría por varios motivos.

El primero de ellos es que en dicha investigación no se mencionaron razas específicas. Por otra parte, el papel de filtro que se utilizó para medir las lágrimas se frotó contra los ojos de los perros. Esto causó irritación en los canes y por lo tanto, se produjeron más lágrimas.

Otra de las teorías que barajan los especialistas es que los perros han desarrollado la capacidad de producir lágrimas para vincularse con las personas y fomentar el cuidado cariñoso, la comida y el amor de los humanos.

Los perros tienen dos tipos de producción de lágrimas: basales y reactivas. Las lágrimas de los peludos de cuatro patas pueden ser el resultado de estos factores:

Alergias.

Daño ocular.

Cuerpo extraño en el ojo.

Infección ocular con secreción.

Ulceración corneal.

Uveítis (inflamación dentro del ojo).

Glaucoma (aumento de la presión dentro del ojo).

Obstrucción del conducto lagrimal (común en las razas braquicéfalas).

Los veterinarios también señalan algunos síntomas comunes que pueden aparecer junto con las lágrimas. Algunos de ellos son los siguientes: pestañeo, manoseo o frotamiento, tercer párpado que sobresale, enrojecimiento de la conjuntiva y lágrimas en la mejilla.

Entender las lágrimas en los perros es fundamental para su bienestar. Aunque puedan parecer emociones humanas, estas lágrimas pueden indicar diversas condiciones físicas o emocionales. Conocer los motivos detrás de estos signos nos permite una mejor relación con nuestras mascotas y ayuda a cuidar de su salud adecuadamente.