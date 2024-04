¿Qué pasa si el perro come hierba?

Es probable que durante tus caminatas diarias con tu perro hayas notado que, en ciertas ocasiones, come hierba. No hay razón para alarmarse, ya que es un comportamiento bastante común, a pesar de que los perros sean naturalmente carnívoros; de hecho, incluso los lobos, sus ancestros, también se alimentan de vegetación. Según un estudio publicado en la revista científica WebMD, aproximadamente el 80% de los perros consume plantas, con una preferencia especial por la hierba.

Si notas que tu perro come hierba de manera ocasional y no experimenta problemas digestivos, no es necesario que te alarmes ni reprendas su comportamiento. Sin embargo, es importante que estés atento para asegurarte de que no ingiera plantas que puedan ser perjudiciales para su salud.

Por otro lado, si observas que tu perro busca constantemente hierba, especialmente con la intención de provocarse el vómito, es recomendable que consultes con tu veterinario. Esto podría indicar que algo no está bien en su sistema digestivo y que busca aliviar algún malestar o dolor estomacal.

Razones por las que el perro come hierba

El hábito de los perros de comer hierba ha sido objeto de debate entre los profesionales veterinarios. Algunos sugieren que este comportamiento es inofensivo, mientras que otros consideran que es mejor evitar que los perros lo desarrollen. Se plantean varias hipótesis para explicar este comportamiento.

Una de ellas sugiere que comer hierba puede estar relacionado con el hambre, como sugiere un estudio realizado por S. J. Bjone y colaboradores. Según este estudio, los perros muestran menos interés en comer hierba a medida que avanza el día, lo que sugiere que pueden verla como una fuente de alimento antes de recibir su dieta regular.

Otra posible razón es la necesidad de fibra en su dieta. Comer hierba puede proporcionarles la fibra adicional necesaria para facilitar la digestión y la regularidad intestinal. Sin embargo, es importante asegurarse de que su dieta sea equilibrada y contenga la cantidad adecuada de fibra.

También se sugiere que este comportamiento puede ser un remanente de sus ancestros salvajes, como lobos y coyotes, que también consumen hierba. Este comportamiento puede estar arraigado en su instinto.

Si un perro vomita después de comer hierba de manera ansiosa, puede indicar malestar estomacal, como acidez. En estos casos, es importante consultar a un veterinario para identificar cualquier problema subyacente de salud.

El aburrimiento también puede ser una causa de este comportamiento. Si un perro no recibe suficiente atención y estimulación, puede recurrir a comer hierba como una forma de aliviar el aburrimiento. En estos casos, es importante proporcionarles suficiente ejercicio y estimulación mental para mantenerlos felices y saludables.

Peligros

Cuando un perro come hierba, puede enfrentarse a varios peligros que debes tener en cuenta para proteger su salud.

En primer lugar, el peligro de intoxicación es una preocupación importante. Muchos agricultores utilizan fertilizantes, herbicidas o pesticidas en praderas o campos de uso comercial, como los campos de maíz. Si un perro ingiere partes de plantas que crecen en estos campos, puede intoxicarse gravemente. Además, ciertas plantas contienen toxinas que pueden ser dañinas para los animales.

Otro riesgo significativo es la obstrucción intestinal. La cantidad de hierba ingerida es un factor importante a considerar. Si un perro come solo unas pocas briznas, esto suele ser inofensivo. Sin embargo, si ingiere grandes cantidades de hierba, incluso con tierra del suelo, esto puede provocar una peligrosa obstrucción intestinal.

Qué hacer

Para disuadir a tu perro de su hábito de comer hierba, puedes seguir algunos consejos prácticos.

En primer lugar, es importante consultar con el veterinario antes de tomar medidas drásticas. Esto nos ayudará a descartar cualquier problema de salud subyacente que pueda estar causando este comportamiento. Una vez que hayas consultado con el veterinario y confirmado que el perro está saludable, podemos comenzar a implementar estrategias para modificar su comportamiento.

Una opción es proporcionar distracciones y recompensas cuando el perro se acerque a la hierba. Puedes distraerlo redirigiendo su atención hacia otra actividad, como jugar con un juguete o practicar algún ejercicio. Luego, es importante recompensar su obediencia con una golosina o refuerzo positivo. De esta manera, el perro comenzará a asociar la obediencia con algo positivo y dejará de buscar hierba como forma de entretenimiento.

Otra estrategia útil es cambiar la rutina de alimentación del animal. Dividir las comidas en porciones más pequeñas y frecuentes puede ayudar a reducir su deseo de buscar hierba como fuente adicional de alimento. Especialmente por la mañana, cuando su apetito es mayor, esta técnica puede ser efectiva para evitar que el perro recurra a la hierba.

Además, es importante aumentar el ejercicio y la estimulación mental del perro. Un perro bien ejercitado y estimulado mentalmente es menos propenso a buscar hierba como forma de entretenimiento o alivio del aburrimiento.

Por último, cabe señalar que modificar el comportamiento de comer hierba en los perros requiere paciencia y constancia.