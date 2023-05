¿Por qué el gato se porta mal? Conductas más habituales

Debido a su naturaleza silvestre, los gatos saben ocultar muy bien sus sentimientos y emociones, ya que siempre están en alerta ante cualquier amenaza. Por este motivo, a veces es complicado saber qué les ocurre, pero, prestando atención a algunos comportamientos, es posible darse cuenta de que algo no va bien. Si observas que de repente tu gato se porta mal sin razón aparente, debes estar muy atento a algunas expresiones de su conducta.

El gato se porta mal: comportamientos

Para los gatos, el rascador es un elemento imprescindible en el hogar. Les ayuda a relajarse y a limar sus uñas, al tiempo que se convierte en un divertido entretenimiento para ellos. Ahora bien, si el gato empieza a rascar el rascador de forma compulsiva o incluso araña los muebles y superficies de la casa, es muy posible que se deba al estrés.

Del mismo modo que los humanos, estos animales también pueden sufrir estrés. Les gusta la rutina, así que el más mínimo cambio puede alterarles de una forma sustancial, como la llegada de un bebé al hogar o una mudanza. Para evitar que tu mascota sufra, si vas a introducir algún cambio en su rutina, hazlo poco a poco.

¿Qué ocurre si el gato tiene por costumbre morder? En este caso, lo más posible es que tú hayas cometido un error como tutor. Quizá cuando era cachorro te hacía gracia que te mordiera las manos mientras jugabais, pero ahora que es adulto cambiar este comportamiento es muy complicado. Al igual que con el rascado, también se puede deber a cualquier tipo de cambio en el entorno.

Los gatos son animales extremadamente limpios, así que no suelen hacer sus necesidades fuera del arenero. Este mal comportamiento puede deberse a muchas cosas, como por ejemplo que el arenero no esté lo suficientemente limpio o que esté situado en un lugar de la casa que al gato no le guste. También puede ser por algún problema médico, como una enfermedad renal.

Maullar de manera compulsiva o sin razón aparente tiene varios significados en función del tono, la duración o el contexto. Quizá es su forma de expresar que le duele algo, en cuyo caso deberías acudir al veterinario a la mayor brevedad. También puede deberse a que tenga hambre o sufra ansiedad por separación cuando te vas de casa.

Si observas que tu gato se porta mal, estas son las principales razones por las que puede hacerlo.