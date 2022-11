Los gatos tienen una personalidad única y fascinante, así que es de extrañar que siempre nos sorprendan con comportamientos algo extraños y curiosos. Continúa leyendo y descubre las 10 cosas más divertidas que te sorprenderán de tu gato.

¿Cuáles son las cosas más divertidas que hace el gato?

Si hay algo que realmente llama la atención de los gatos es que son capaces de saltar grandes distancias. Además, cuando lo hacen, rebotan por todos lados, y la imagen resulta cuanto menos graciosa.

¿Alguna vez has observado cómo tu gato te mira fijamente? No te preocupes, no te está retando. Simplemente está buscando llamar tu atención, así que dedica tiempo a estar con él.

Si por algo son bien conocidos los gatos es por ser animales muy dormilones. Lo más curioso de todo es que adoptan posiciones realmente extrañas cuando duermen.

Uno de los comportamientos más curiosos de los gatos es cuando frotan su cabeza. Además de ser un símbolo de ternura y mucho amor, también lo hacen para impregnar su olor en la persona y básicamente sentir que le pertenece.

Aunque cada gato es un mundo, por lo general no les gusta nada el agua, y, por lo tanto, odian la hora del baño. Esto hace que se comporten de una forma extraña para evitarlo.

Los gatos se asustan con facilidad. Lo que suelen hacer es saltar y salir corriendo. Aunque la escena puede resultar divertida, lo cierto es que para ellos no lo es porque sus niveles de estrés se disparan.

A los gatos les llama mucho la atención los movimientos de las extremidades. Es por ello que sienten tanta fascinación por los pies y puede mordisquearlos y jugar con ellos.

¿Alguna vez tu gato se ha quedado enganchado a las cortinas o a los cojines con hebras sueltas? Es algo muy habitual, y, además, tienen la costumbre de hacerlo en los sitios donde ya ha ocurrido previamente.

Muchos gatos son perezosos y es muy gracioso observar cómo son capaces de quedarse dormidos en los lugares más extraños de la casa. Las posturas relajadas al momento del descanso también son sinónimo de que el minino se encuentra cómodo en el hogar y con los miembros de la familia.

No importa si el gato tiene un espacio de juego sólo para él y cuenta con toda clase de juguetes. Siempre va a preferir la oscuridad y calor de una simple caja de cartón.

¿Cuáles de estas cosas divertidas hace tu gato?