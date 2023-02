La curiosa razón por la que los perros dan vueltas antes de hacer caca

A pesar de que los perros son animales bien conocidos por todos, hay determinados rasgos de su comportamiento que continúan sorprendiéndonos. Si tienes un perro como mascota, seguro que en alguna ocasión has observado que da vueltas antes de hacer caca. Aunque parezca algo que no tiene sentido, un estudio publicado en la revista científica ‘Frontiers in Zoology’ explica cuál es la razón por la que los perros tienen la costumbre de dar vueltas antes de hacer caca, y la razón es muy curiosa.

Investigadores de la Universidad de Ciencias de la Vida de Praga realizaron un estudio observando a 70 perros de 37 razas diferentes durante 24 meses. En este tipo, observaron 5.582 situaciones en las que los canes hicieron pis y 1.893 en las que hicieron caca. Fue así como se dieron cuenta de que en la gran mayoría de ocasiones los perros hacían sus necesidades en el eje norte-sur.

Así, llegaron a la conclusión de que los propios perros eran capaces de identificar el campo magnético de la Tierra y daban vueltas para calcular la posición donde iban a hacer sus necesidades. Otro de los datos más interesantes de este estudio es que los expertos descubrieron que los canes evitaban hacer pis y caca en el eje este-oeste.

Ahora queda por saber cuál es la razón por la que los perros dan vueltas antes de hacer caca. «Todavía es enigmático por qué los perros se alinean, si lo hacen ‘conscientemente’ (es decir, si perciben sensorialmente el campo magnético de la Tierra) o si su recepción se controla a nivel vegetativo (se ‘sienten mejor’)» en una determinada dirección”, explican los investigadores de la Universidad de las Ciencias de la Vida de Praga.

Heces de los perros

Los veterinarios evalúan cuatro parámetros para determinar si son saludables o no las heces de los perros: la homogeneidad, la presencia o no de revestimiento, el color y la consistencia. Todos los dueños tienen la obligación de recoger la caca de sus mascotas, así que es sencillo identificar cuando algo no va bien.

Ana Ramírez, directora técnica veterinaria de Kivet, la red de centros veterinarios de Kiwoko, explica lo siguiente: «El color adecuado para las heces de un perro es el color marrón oscuro, similar al color del chocolate y en cuanto a la consistencia, debe ser firme, ya que si no estará indicando que los intestinos lo llevan a cabo la absorción adecuada», tal y como recoge el diario ’20 minutos’.