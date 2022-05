Si tienes un perro como mascota, seguro que en más de una ocasión te has preguntado si te quiere. El animal es un miembro más de la familia, así que es esencial ganarse su amor y su cariño. Sin embargo, a veces no es fácil detectar si responde de la misma manera. Como es lógico, el perro no puede hablar, pero esto no significa que no pueda comunicarse contigo. A continuación te contamos las cosas en las que debes fijarte para descubrir si el perro te está mostrando su aprecio.

¿Te lame y se acerca a ti constantemente en busca de mimos? Es la forma más obvia que el perro tiene de demostrar que te quiere y que eres fundamental en su vida. Uno de los gestos más frecuentes es tumbarse boca arroba, dejando completamente expuesta la zona de la barriga. Esto significa que tiene confianza plena en ti. En cuanto a los lametones, son el equivalente a los besos de los humanos, así que son una muy buena señal.

Aunque existen opiniones a favor y en contra de dormir con el perro, si el animal quiere dormir contigo, es una muestra de cariño. Se siente protegido y confía en ti.

Una de las formas más sencillas que tienes para averiguar si tu perro te quiere es observando su cola cuanto te ve. Si la mueve de lado a lado, debes tomarlo como una especie de sonrisa. Si la mueve a gran velocidad, es que está muy feliz de verte.

Tener un perro como mascota es una gran responsabilidad. Necesita pasar tiempo contigo para ser feliz, así que dedica todos los días unos minutos a jugar con él. Si el animal te trae su juguete favorito, significa que se divierte contigo.

Seguro que no te gusta nada que el perro mordisquee tu ropa o tus zapatos. Sin embargo, no debes regañarle cuando lo hace porque es la forma que tiene de demostrar su amor por ti. Tu ropa y tus zapatos tienen tu olor, así que es una muy buena señal darle pequeños mordisquee. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Simplemente dejar estos objetos fuera de su alcance.

Y, por último, si el perro te sigue a todos lados, te está diciendo que no puede separarse de ti y que quiere que estéis juntos todo el rato.

Como puedes comprobar, aunque el perro no hable, tienes muchas formas de saber si siente amor por ti.