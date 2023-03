Así es el Basenji, el «perro sin ladrido»

A pesar de que los perros no hablan, tienen muchísimas formas de comunicarse con nosotros. Lo hacen mediante gestos, lamidos, gruñidos y, por supuesto, ladridos. Si prestamos atención a su lenguaje corporal, podemos saber qué sienten en cada momento: si tienen miedo, si están contentos, etc. El ladrido forma parte de su naturaleza y, en muchos casos, depende en buena medida de su educación y carácter. Pues bien, es interesante saber que existe una raza que ha recibido el sobrenombre de «perro sin ladrido»: el Basenji.

Características del Basenji

Se trata de un perro de tamaño pequeño-mediano cuyo pelaje es corto, brillante y suave. En la edad adulta, su peso oscila entre los nueve y los once kilos. Es único porque no ladra, aunque sí emite unos aullidos que son similares al canto tirolés cuando se pone nervioso. Se puede definir como independiente y activo, aunque también muy tranquilo. Es cariñoso con su familia, pero se suele mostrar distante con los desconocidos.

Origen

El origen del Basenji es muy antiguo, ya que existen retratos de ejemplares de esta raza en las pirámides egipcias. Con el paso del tiempo, se trasladó al centro de África, donde se utilizó para acabar con las ratas de largos dientes en el Congo, que suponían una seria amenaza para la población y el ganado. No fue hasta la época Victoriana cuando se reconoció esta raza en Occidente.

Adiestramiento

Se trata de una raza inteligente, pero su aprendizaje requiere paciencia y tiempo. El Basenji no es demasiado rápido al memorizar las órdenes, pero esto no quiere decir que no pueda aprenderlas. Hay que ser muy constante para lograr los resultados deseados.

Ejercicio

A la hora de adoptar un Basenji como mascota, es muy importante saber que necesita hacer al menos una hora de ejercicio al día. Está criado para cazar en terrenos complicados, así que el ejercicio es muy importante para su bienestar físico y mental.

Salud

El Basenji es un perro que goza de buena salud, aunque puede sufrir algunas enfermedades hereditarias, como el síndrome de Fanconi. A esto hay que sumar que tiene cierta tendencia a padecer trastornos oculares.

Cuidados

Y, por último, en lo que respecta a su cuidado, el «perro sin ladrido» no necesita baños frecuentes. Ahora bien, es importante cepillarle una o dos veces por semana.

En la edad adulta debe recibir como mucho 270 gramos de alimento al día, dividido en varias razones. Esto es muy importante para tener la seguridad de que el animal está bien alimentado.