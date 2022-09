Los perros de pelo gris son considerados unos de los más bonitos ya que este color de pelaje les da un aspecto muy especial. A continuación hemos hecho una selección de los perros de color gris más bonitos.

Por supuesto, a la hora de adoptar un can como mascota la belleza no debe ser el factor predominante. Hay que entender las necesidades específicas de cada raza, y valorar si realmente la familia cumple las características para satisfacerlas.

Weimaraner

Esta raza se encuentra dentro de los perros de color gris más grandes. Es de origen alemán, es quizás la raza de color gris más pura. Los podemos encontrar en diferentes tonalidades de grises, gris plateado, gris ciervo o gris ratón. En general la cabeza y las orejas son de un gris más claro.

Los weimaraner destacan por ser muy activos y energéticos, siempre alertas, firmes y son muy inteligentes. Necesitan mucha actividad física, ya que si no tienen suficiente estímulo físico y mental pueden volverse destructivos.

Pitbull terrier americano

Considerado dentro de los perros de color gris de tamaño mediano, este bello ejemplar puede presentar color sólido o patrón de colores. Es considerado potencialmente peligroso en algunos países.

Si quieres salir a caminar con un American Pitt Bull Terrier necesitarás llevarlo con un bozal, por seguridad. A pesar de estas precauciones, son perros muy cariñosos y sociables. Para educarlos es fundamental el refuerzo positivo, el castigo físico nunca debería ser la opción.

Perro crestado chino

En realidad su pelaje es de color blanco pero su piel es de color gris. Como en la mayor parte del cuerpo no tiene pelo, estas partes son las más visibles y le dan una tonalidad gris. Las zonas cubiertas de pelo suelen ser la cabeza, cola y patas. Estos mechones en la cabeza le dan un aspecto de cresta, de ahí su nombre.

Esta es una raza especialmente indicada para dueños que tienen algo de experiencia ya que requiere algo de adiestramiento. Le gustan los paseos suaves y es un perro ladrador y muy expresivo. No muestra problemas de convivencia con otras mascotas.

Schnauzer

Los perros de esta raza suelen ser de color grisáceo. Es un can enérgico que no le gusta la vida solitaria, requiere siempre compañía. Si no le prestas mucha atención o lo dejas solo durante muchas horas, puede desarrollar ansiedad por separación. Esto puede manifestarlo a través de ladridos constantes o destrucción de propiedad.