Alerta de los veterinarios: jamás le des esta fruta a tu perro porque es mortal

El aguacate es una fruta que ha ganado una gran popularidad en las últimas décadas. Es un ingrediente básico en muchas recetas, desde ensaladas y batidos hasta el famoso guacamole que acompaña tantas reuniones familiares. Por este motivo, si tienes un perro como mascota, es probable que alguna vez te hayas preguntado si puedes compartir esta fruta con tu amigo peludo. La respuesta, aunque no es simple, es algo que debes considerar cuidadosamente.

Aunque el aguacate es considerado un superalimento gracias a sus grasas saludables, vitaminas y minerales, no es del todo seguro para los perros. La razón radica en un compuesto llamado persina, que se encuentra principalmente en las partes no comestibles del aguacate, como la cáscara, las hojas y el hueso, la cual, en grandes cantidades, puede ser tóxica para algunos animales.

La fruta que nunca debes darle a tu perro

La persina es una toxina natural que forma parte de la defensa del aguacate contra ciertos tipos de hongos. Esta sustancia es lo que puede hacer que sea sea potencialmente peligroso para varios animales, especialmente los grandes, como caballos y vacas, que pueden sufrir graves problemas de salud e incluso la muerte por ingestión de grandes cantidades. Los perros, sin embargo, son menos sensibles a la persina que otros animales, pero esto no significa que debas correr el riesgo de darle esta fruta, tal y como alertan los veterinarios.

Lo más probable es que un perro no sufra problemas serios de salud si come una pequeña cantidad de pulpa de aguacate de vez en cuando. Sin embargo, si ingiere una cantidad considerable de esta fruta, pueden aparecer algunos síntomas como vómitos o diarrea en perros, especialmente si el animal no está acostumbrado a los alimentos grasos.

Otro riesgo a tener en cuenta es el hueso del aguacate, que es grande, duro y pesado. Este hueso puede causar una obstrucción intestinal si el perro lo mastica y lo traga. Además, si el perro intenta masticar el hueso o la cáscara, existe riesgo de asfixia. Teniendo todo esto en cuenta, si tu amigo peludo ha comido una cantidad considerable de aguacate, es importante estar alerta a los síntomas de malestar gastrointestinal. Si vomita, tiene diarrea o parece estar incómodo, llévale al veterinario para asegurarte de que todo está bien.

¿Qué frutas son seguras para los perros?

Una de las frutas más recomendadas para los perros es la manzana. Esta fruta es rica en fibra, vitaminas A y C, y tiene un bajo contenido calórico, lo que la convierte en un buen snack para perros que necesitan mantener su peso. Sin embargo, es importante recordar que las semillas de la manzana contienen cianuro, una sustancia tóxica en grandes cantidades, por lo que siempre debes quitar el corazón y las semillas antes de darle trozos de manzana a tu perro.

Otra fruta segura y deliciosa para los perros es el plátano. Esta fruta es una buena fuente de potasio, que es beneficioso para la función muscular y nerviosa de tu perro. Los plátanos también contienen fibra, lo que puede ayudar a la digestión de tu mascota. Aunque es una fruta saludable, el plátano tiene un alto contenido de azúcar, por lo que se debe ofrecer con moderación.

Los arándanos son otra opción fantástica para los perros. Estos pequeños frutos están llenos de antioxidantes, vitaminas y fibra, lo que los convierte en una opción muy saludable para tu mascota. Los arándanos pueden mejorar la salud del corazón, fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a mantener una buena salud ocular.

Las fresas también son una gran opción para los perros. Al igual que los arándanos, las fresas son ricas en vitamina C, antioxidantes y fibra. Estas frutas no sólo son sabrosas, sino que también son bajas en calorías, lo que las convierte en un buen premio para perros que necesitan controlar su peso.

La pera es otra fruta que los perros pueden comer de manera segura. Son una fuente de fibra, vitamina C y antioxidantes. Al igual que las manzanas, las peras deben ofrecerse sin semillas ni huesos, ya que estos pueden ser peligrosos para los perros. Es importante cortar la fruta en trozos pequeños para evitar el riesgo de asfixia.

Por último, el melón es una fruta refrescante que muchos perros disfrutan, especialmente en los días calurosos de verano. El melón es bajo en calorías y contiene mucha agua, lo que ayuda a mantener a tu perro hidratado. Además, es una fuente de vitamina C, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico de tu mascota.

Incorporar frutas a la dieta de tu mascota puede ser una forma deliciosa de añadir variedad a su alimentación, siempre y cuando se haga de manera responsable y consciente. Es importante ofrecerlas en porciones moderadas y observar la reacción de tu mascota. Cada perro es diferente, y algunos pueden tener sensibilidades o alergias a ciertos tipos de frutas.