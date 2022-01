Si quieres vivir con un gato, es fundamental que conozcas una serie de normas básicas para que vuestra convivencia vaya sobre ruedas. Es importante que respetes su espacio, dándole amor y cariño pero sin agobiarle. Además, debes responder a sus necesidades básicas de higiene, salud y alimentación.

Animales de costumbres

Hay algo muy importante que debes saber desde el primer momento: los gatos son animales de costumbres. Quizá cuando es un cachorro te parece divertido que te muerda cuando juegas con él o te gusta que duerma contigo. Sin embargo, una vez sea adulto, te costará muchísimo trabajo cambiarle estos hábitos.

Les gustan los premios

¿A quién no le gusta un buen premio? Es fundamental tener en cuenta el peso corporal del gato y su estado de salud a la hora de darle extras alimenticios. Si el animal está sano, no hay ningún problema en darle cada día algún premio o un poco de comida húmeda. Es más, la comida húmeda, tanto en lata como en tarrina, es muy beneficiosa para su salud debido a su alto contenido en agua.

Duermen mucho

Una de las normas básicas a la hora de vivir con un gato es la de respetar su descanso. Los gatos son animales muy dormilones, que pueden pasarse entre 14 y 16 horas al día durmiendo, e incluso 18 cuando son cachorros. El 70% de su sueño son pequeñas siestas repartidas a lo largo del día.

Son cariñosos

Al contrario de lo que la gran mayoría personas creen, los gatos son muy cariñosos. Por supuesto, del mismo modo que ocurre en los humanos, esto depende de cada animal. Es cierto que no expresan su amor de forma tan abierta a como lo hacen los perros, pero esto no significa que no tengan sentimientos. Por ejemplo, un pestañeo prolongado es una clara demostración de amor y cariño.

Tienen siete vidas

Siempre se ha dicho que los gatos tienen siete vidas y, aunque esto no es 100% así, hay una explicación. Cuando se caen, cuanto menor sea la altura hay más probabilidades de que sufran lesiones graves. Y es que, a mayor altura, los gatos tienen más tiempo para recolocarse en el aire y caer en la mejor posición posible. Aún, así es esencial tomar todas las medidas de prevención necesarias en ventanas y balcones.

Estas son las normas básicas que debes tener en cuenta para vivir con un gato.