4 razas de perro que jamás deberían tener dueños primerizos según un veterinario

Adoptar un perro es una decisión que conlleva una gran responsabilidad y no se debe tomar a la ligera, especialmente para aquellas personas que nunca han tenido uno. Cada raza tiene características y necesidades específicas que influyen en su comportamiento, nivel de energía, salud y la cantidad de atención que requieren. Por esta razón, es fundamental que los futuros dueños investiguen y comprendan qué tipo de perro es el más adecuado para su estilo de vida y experiencia previa. No todas las razas de perros son apropiadas para dueños primerizos, ya que algunas requieren un manejo más especializado o un nivel de actividad física que puede resultar abrumador para los principiantes.

Asimismo, muchos perros tienen temperamentos fuertes, altos niveles de energía o características que los hacen difíciles de entrenar si no se tiene experiencia previa. Estos factores pueden generar frustración en los nuevos dueños y, en algunos casos, resultar en problemas de comportamiento que afecten la convivencia. Por ello, es importante que las personas primerizas se asesoren bien antes de tomar una decisión y opten por razas que se ajusten mejor a sus capacidades y estilo de vida.

Las peores razas de perro para dueños primerizos

Según Ben, un veterinario británico con mucha experiencia, hay algunas razas que no son adecuadas para dueños primerizos. En un video viral en redes sociales, este profesional ha compartido cuatro razas que, por sus características, podrían resultar complicadas para personas sin experiencia previa con mascotas.

En primer lugar, el Border Collie es una raza que prospera en entornos de trabajo. Cuando se crían en hogares sin suficiente actividad, pueden aburrirse y desarrollar comportamientos destructivos, como ladrar excesivamente o cavar. También menciona al Beagle, conocido por ser testarudo y difícil de entrenar. Este perro tiende a seguir su olfato, lo que lo convierte en un potencial «artista del escape».

El Dálmata es la tercera raza en la lista. Aunque es muy popular por su apariencia y gracias a películas como «101 Dálmatas», son perros que requieren mucha atención y energía. Finalmente, el Husky es otro perro que este veterinario no recomienda para principiantes, ya que necesitan mucho ejercicio y espacio. Si se mantienen en entornos sedentarios, pueden aburrirse, lo que deriva en problemas de comportamiento.

Dálmata

Aunque el origen exacto de esta raza no está completamente claro, su nombre proviene de Dalmacia, una región de Croacia. Sin embargo, existen indicios de que los ancestros de estos perros manchados pueden haber existido en distintas partes del mundo, con representaciones en frescos del antiguo Egipto. A lo largo del tiempo, el dálmata ha sido utilizado en diversas funciones, desde perro de caza hasta guardián. En Inglaterra, durante el siglo XVIII, adquirió gran popularidad como perro de carruaje, acompañando a los vehículos para protegerlos de posibles amenazas.

Entre las curiosidades más destacadas de los Dálmatas, cabe mencionar la predisposición genética de estos perros a la sordera. Alrededor del 10% nacen sordos y un porcentaje adicional puede presentar sordera parcial. Esta condición está asociada a los genes responsables de su coloración. También se les relaciona estrechamente con los cuerpos de bomberos, ya que en el pasado ayudaban a calmar a los caballos de los carruajes de los bomberos.

En lo que respecta a sus características físicas, son perros medianos, con una altura que varía entre 56 y 61 cm, dependiendo del sexo, y un peso de entre 23 y 32 kg. Su pelaje corto es muy distintivo, siendo blanco con manchas negras o marrones que comienzan a aparecer a partir de los 10 días de vida. Los ojos suelen ser oscuros, aunque algunos ejemplares pueden tener ojos azules, lo cual está relacionado con la sordera.

En cuanto a su personalidad, los Dálmatas son perros llenos de energía, inteligencia y bastante carácter. Son muy leales y protectores con su familia, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. Sin embargo, también pueden ser testarudos, lo que exige una educación y socialización desde una edad temprana. Al ser perros activos, necesitan mucho ejercicio físico y mental para evitar conductas destructivas.

Los perros de esta raza requieren cuidados específicos para mantenerse saludables. Uno de los aspectos más importantes es proporcionarles ejercicio diario, ya que son perros muy activos que necesitan al menos una hora de actividad intensa. Disfrutan de correr, jugar y participar en deportes caninos como el agility. En cuanto a la alimentación, es fundamental seguir una dieta baja en purinas, ya que esta raza es propensa a desarrollar cálculos renales.

El cuidado del pelaje, aunque es corto, también es esencial, ya que los Dálmatas mudan constantemente. Cepillarlos de manera regular ayudará a reducir la cantidad de pelo suelto y mantener su pelaje en buen estado. Además, es importante socializarlos desde una edad temprana para evitar comportamientos territoriales o agresivos. También se deben realizar revisiones veterinarias periódicas para controlar problemas comunes en esta raza, como la sordera, alergias y la displasia de cadera.