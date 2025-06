Ni Matemáticas ni Ingeniería: la carrera con la nota de corte más alta de Castilla-La Mancha. Piden un 13,19

Los estudiantes de toda España se enfrentan estos días a los exámenes de Selectividad 2025. En el caso concreto de Castilla-La Mancha, las fechas de las pruebas PAU en su fase ordinaria van del 3 al 5 de junio, y del 30 de junio al 2 de julio para la extraordinaria. Unos exámenes a los que los estudiantes se presentan con cierta idea sobre cuál es la nota de corte que necesitan para después, tener acceso a la carrera universitaria deseada. Y dentro de estas notas ¿cuál es la más elevada?.

No es ni Matemáticas ni Ingeniería, la carrera con la nota de corte más alta de Castilla-La Mancha es una para la que solicitan un 13,19 sobre 14. Y no es otra que Medicina, y en Ciudad Real. En Albacete, apenas baja unas décimas, situándose en un 13,124. Un nivel de exigencia que no sorprende del todo si se tiene en cuenta la demanda de plazas, la competitividad creciente y la enorme vocación que requiere esta profesión. Pero no es la única carrera con un nota bastante exigente. De hecho hay otras que pueden dejar a más de un estudiante sorprendido, de modo que será bueno que tomes notas de cuáles son las carreras con mayor nota de corte en Castilla-La Mancha y de qué modo puedes consultarlas todas.

La carrera con la nota de corte más alta de Castilla-La Mancha

El hecho de que la carrera de Medicina alcance un 13,19 en la universidad de Ciudad Real, siendo así la nota de corte más alta de Castilla-La Mancha sigue la tendencia para unos estudios, que año tras año se sitúan entre los que requieren que se saquen mayores notas en la Selectividad (y en el Bachillerato).

A la vocación que se le exige a esta carrera (y luego profesión), se le suma el hecho de que la oferta de plazas limitada, por lo que la presión por acceder es cada vez mayor, pero no sólo en Castilla-La Mancha. Medicina es también una carrera con elevada nota de corte por ejemplo en Andalucía, si tenemos cuenta que en Sevilla alcanza el 13,45, mientras que en Granada llega al 13,41 y en la Universidad de Córdoba llega al 13,35.

En Madrid roza el 13,3 en la Universidad Complutense, mientras que si deseas hacer medicina en otra comunidad con una nota de corte más baja, tenemos Cataluña, donde la nota está en torno al 12,6, de igual forma que ocurre en Zaragoza o en el País Vasco.

De todos modos aquellos estudiantes que quieran hacer medicina este año o tal vez, se fijen ahora en Selectividad para hacerla el que vienen, deben tener claro que la carrera del 13 no suele bajar o incluso roza el 14.

El auge imparable de las disciplinas STEM

Aunque Medicina se lleva el oro, las titulaciones STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ocupan también lugares destacados en el listado de notas más altas de la UCLM. El grado de Matemáticas en el Campus de Ciudad Real ha obtenido un impresionante 12,728, consolidando el interés por una carrera que años atrás parecía reservada a unos pocos y que hoy goza de creciente popularidad.

Otro ejemplo claro es Ingeniería Aeroespacial, con una nota de 12,253 en el Campus de Toledo, una cifra destacada que refleja tanto la dificultad del grado como el atractivo que tiene para quienes sueñan con trabajar en sectores punteros como la aviación o la exploración espacial. En el mismo campus, el grado en Física también destaca, con un corte de 11,986, dejando claro que la ciencia básica no ha perdido su tirón entre los más brillantes.

Este fenómeno responde, en parte, a las buenas salidas laborales de estos grados y al papel protagonista que la tecnología y la innovación tienen en el mundo actual. La Inteligencia Artificial, la programación, la investigación científica o el desarrollo de energías limpias son campos en plena expansión que necesitan profesionales bien formados. Y eso los estudiantes lo saben.

Nuevas titulaciones, nuevas oportunidades

Una de las grandes sorpresas de este curso en la UCLM ha sido Ingeniería Biomédica, impartida en el Campus de Cuenca. A pesar de ser una carrera joven, con apenas unos cursos en funcionamiento, ha conseguido un notable 11,616 como nota de corte. ¿El secreto de su éxito? La combinación entre tecnología e innovación aplicada a la salud, dos ámbitos que cada vez caminan más unidos.

Este tipo de titulaciones híbridas responden a la necesidad de formar perfiles que sean capaces de entender tanto los dispositivos médicos como las patologías que ayudan a diagnosticar o tratar. Además, su implantación en Cuenca supone una oportunidad estratégica para descentralizar la oferta académica y atraer talento a un campus menos masificado.

Enfermería, una carrera también con nota de corte elevada

Junto a Medicina e Ingeniería Biomédica, otras titulaciones del ámbito sanitario siguen siendo especialmente demandadas. Es el caso de Enfermería, que mantiene cifras muy altas de nota de corte en sus distintos campus. En Albacete se ha situado en 11,753, seguida de Ciudad Real con 11,57 y Toledo con 11,26.

Podemos ver entonces que las cifras más llamativas se concentran en las titulaciones de ciencias, pero no hay que olvidar que otros grados también siguen teniendo buena acogida. Las Humanidades, las Ciencias Sociales o la Educación tienen una nota de corte más accesible, pero eso no significa que su valor académico o profesional sea menor.

Dónde puedo consultar las notas de corte para Selectividad

Todos los interesados en consultar las notas de corte de la Universidad de Castilla-La Mancha para el curso 2024-2025 pueden hacerlo a través de su portal oficial. El sistema se actualiza con frecuencia y permite revisar los datos por campus, titulación y modalidad de acceso. También es importante tener en cuenta que las notas pueden variar en función de la demanda de cada año, por lo que conviene estar atentos a las actualizaciones durante el proceso de admisión.