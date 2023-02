Vox vuelve a llevar a la Asamblea la derogación de la ley Trans de la Comunidad de Madrid

El grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid va a volver a llevar al Pleno de la Cámara la derogación de la ley Trans de la Comunidad de Madrid, después de que esta misma propuesta fuera rechazada en diciembre de 2021 con la abstención de los diputados del PP.

Coincidiendo con la aprobación definitiva de la ley Trans de ámbito estatal promulgada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, y después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya avanzado que modificará la ley autonómica pero no la derogará, los de Rocío Monasterio llevarán al Pleno su abolición porque, esgrimen, «permite el adoctrinamiento y la hormonación de niños sin consentimiento paterno, acaba con la presunción de inocencia y permite a hombres autopercibidos mujeres participar en competiciones deportivas femeninas, entre otras cuestiones».

«Derogar esta ley no es un tema ideológico, sino de responsabilidad y de salud pública», ha señalado este martes Monasterio en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces en la Asamblea de Madrid, en la que también ha criticado a la Mesa por haber vuelto a tumbar la pregunta de VOX sobre el número de niños hormonados en la Comunidad de Madrid por la ley Trans.

«Sabemos que en España más de 1.000 personas han sido hormonadas. Muchos quieren volver atrás pero ya no pueden», ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que no cejarán en su empeño de derogar la ley autonómica sobre este ámbito, como prueba que volverán a llevarla al Pleno.

En diciembre de 2021, Vox llevó su Ley Integral de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad de Madrid en la que se establecía que quedaban derogadas la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no discriminación y la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual. Sin embargo, esa ley no salió adelante porque votaron en contra tanto Más Madrid como PSOE y Podemos y el PP se abstuvo.

Por su parte, la semana pasada, Ayuso se comprometió, después de que se aprobara la ley Trans de Montero, que corregirá «todos los efectos» y «chapuzas» del «esperpento» de ley, de la que están «en contra».

«Lo que toca hacer en estos momentos, a raíz de la ley nacional que va a dejar sin efecto toda la ley de la Comunidad de Madrid, va a ser legislar a continuación para corregir las chapuzas. Si legislan así con leyes como el sí es sí no quiero ni imaginar lo que va a salir de ese esperpento legislativo», sentenció en el Pleno de la Asamblea.